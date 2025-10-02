Salvaterra de Magos abre candidaturas a bolsas de estudo para o ensino superior

Estão abertas até 31 de Outubro as candidaturas às bolsas de estudo da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos para alunos residentes no concelho que frequentem o ensino superior público.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos revela que se encontram abertas, entre 1 e 31 de Outubro, as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do concelho que pretendam iniciar ou prosseguir a sua formação em instituições públicas de ensino superior.

Os interessados podem formalizar a candidatura através da plataforma online da autarquia ou presencialmente nos serviços municipais. Em Salvaterra de Magos, o atendimento é feito no Serviço de Educação, instalado na Biblioteca Municipal, entre as 09h00 e as 12h30 e das 13h30 às 16h00.

As candidaturas podem ainda ser entregues nas delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, bem como no edifício da Junta de Freguesia do Granho, nos mesmos horários de funcionamento.