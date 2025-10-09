Politécnico de Tomar acolheu programa internacional sobre inovação pedagógica

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) recebeu, entre os dias 22 e 26 de Setembro, a componente presencial do programa Erasmus Blended Intensive Programme (BIP), intitulado “Pedagogical Innovation: Rethinking Education for Tomorrow”. Ao longo da semana, os participantes envolveram-se em diversas actividades centradas na inovação pedagógica, com especial atenção à reflexão crítica, à experimentação e à partilha de boas práticas. A iniciativa foi organizada pelo Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação à Distância, em colaboração com o Gabinete de Relações Internacionais do IPT.

O programa, cofinanciado pela União Europeia, contou com a participação de docentes e técnicos de várias instituições de ensino superior europeias: D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgária), University of South Bohemia in České Budějovice (Chéquia), Breda University of Applied Sciences (Países Baixos), Opole University of Technology (Polónia), Valahia University of Targoviste (Roménia) e Trnava University (Eslováquia). “Este BIP reafirma o compromisso do IPT com a promoção de práticas pedagógicas inovadoras, com a valorização da cooperação internacional e com a formação contínua de docentes e técnicos, contribuindo para uma educação superior mais dinâmica, inclusiva e preparada para os desafios do futuro”, pode ler-se em nota de imprensa.