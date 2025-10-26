Insignare celebra 35 anos de ensino e formação em Ourém

A Insignare, entidade que integra a Escola Profissional de Ourém e a Escola de Hotelaria de Fátima, assinalou simbolicamente, na manhã de 17 de Outubro, o seu 35.º aniversário, celebrando mais de três décadas ao serviço da educação, a inovação e a valorização dos jovens do concelho. A cerimónia, que teve lugar no Centro Municipal de Exposições, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e dos vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes. As entidades foram recebidas pelo director executivo da Insignare, Pedro Major, num ambiente de festa e reconhecimento, partilhado por alunos, professores, antigos colaboradores e demais instituições locais.

Durante a celebração foram entregues as distinções aos alunos do mês e do ano, nas duas escolas da Insignare, homenageados os funcionários com mais de 30 anos de serviço e entregues os diplomas aos alunos finalistas, um momento simbólico que espelhou a história e o espírito de pertença que têm caracterizado a instituição desde a sua fundação. No discurso de felicitação, Luís Albuquerque destacou o papel da Insignare na formação dos jovens e no desenvolvimento do concelho, sublinhando “o índice de empregabilidade próximo dos 100%” que as suas escolas mantêm, reflexo da qualidade do ensino e da forte ligação ao tecido empresarial da região.

A cerimónia terminou com os tradicionais parabéns, acompanhado de um bolo confeccionado pelos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima, símbolo do talento e do profissionalismo que a instituição procura incutir em cada um dos seus estudantes. Seguiu-se um almoço de confraternização, que reuniu a comunidade escolar e as entidades presentes num ambiente de convívio e partilha. “35 anos volvidos, a Insignare continua a desempenhar um papel importante na formação profissional do concelho, contribuindo para o desenvolvimento e qualificação dos jovens”, lê-se num comunicado do município.