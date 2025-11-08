Alunos do Agrupamento de Escolas Templários exploram escrita criativa

Iniciativa “a Inteligência Artificial também pode ser escritora?” destacou-se pelo seu carácter inovador e pedagógico, incentivando o pensamento crítico, a criatividade e a literacia digital entre os alunos.

Os alunos do 7.º ano do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, participaram na sessão “A Inteligência Artificial também pode ser escritora?”, uma iniciativa promovida no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, que desafiou os estudantes a reflectirem sobre os limites e potencialidades da escrita gerada por sistemas de inteligência artificial.

Ao longo da actividade, os alunos realizaram exercícios práticos que permitiram compreender as diferenças entre o estilo criativo e expressivo da escrita humana e o modo como os textos produzidos por IA são construídos. A sessão incluiu ainda a leitura de poemas de autores portugueses e de frases criadas a partir de “prompts”, levando os jovens a comparar e discutir as nuances entre a inspiração humana e a produção automatizada.

A iniciativa destacou-se pelo seu carácter inovador e pedagógico, incentivando o pensamento crítico, a criatividade e a literacia digital entre os alunos, enquanto promoveu uma reflexão sobre o papel da tecnologia na criação artística contemporânea.