Escolas do distrito de Santarém recolheram mais de 17 toneladas de resíduos
No distrito de Santarém aderiram 22 escolas ao projecto Geração Depositarão, que promoveram junto da comunidade escolar uma maior sensibilização para uma cultura de reciclagem.
A Geração Depositrão é um projecto que visa consciencializar para o correcto encaminhamento de resíduos eléctricos e electrónicos (REEE) e baterias (RB), e no distrito de Santarém foram 22 escolas a aderir ao projecto. A Geração Depositrão já conhece os seus vencedores relativos à recolha de resíduos, um projecto pioneiro da ERP Portugal, desenvolvido em parceira com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), que já conta com 17 edições. A nível distrital, a EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade foi a que mais resíduos recolheu, tendo ficado em 20.º lugar a nível nacional, de um total de cerca de 500 escolas.
A edição deste ano contou com a adesão de mais de 317 mil alunos, que recolheram cerca de 446 toneladas de resíduos. No distrito de Santarém, o top 3 de escolas foi composto por EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade, Escola Básica e Secundária de Ourém e Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira. A ERP Portugal premeia as escolas e recompensa os alunos e professores envolvidos no projecto, atribuindo contrapartidas financeiras e prémios tendo em conta a recolha de resíduos em peso absoluto e per capita, e por cada categoria de REEE recolhida, nomeadamente as que são consideradas como resíduos perigosos, como TV e monitores, equipamentos de frio e pilhas.
Para Rosa Monforte, directora-geral da ERP Portugal, os resultados alcançados na 17ª edição demonstram o “incrível empenho da comunidade escolar e o enorme impacto que esta iniciativa tem na circularidade da economia”. As inscrições para a 18.ª edição da Geração Depositrão já estão abertas.