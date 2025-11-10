Escolas do distrito de Santarém recolheram mais de 17 toneladas de resíduos

A Geração Depositrão é um projecto que visa consciencializar para o correcto encaminhamento de resíduos eléctricos e electrónicos (REEE) e baterias (RB), e no distrito de Santarém foram 22 escolas a aderir ao projecto. A Geração Depositrão já conhece os seus vencedores relativos à recolha de resíduos, um projecto pioneiro da ERP Portugal, desenvolvido em parceira com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), que já conta com 17 edições. A nível distrital, a EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade foi a que mais resíduos recolheu, tendo ficado em 20.º lugar a nível nacional, de um total de cerca de 500 escolas.

A edição deste ano contou com a adesão de mais de 317 mil alunos, que recolheram cerca de 446 toneladas de resíduos. No distrito de Santarém, o top 3 de escolas foi composto por EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade, Escola Básica e Secundária de Ourém e Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira. A ERP Portugal premeia as escolas e recompensa os alunos e professores envolvidos no projecto, atribuindo contrapartidas financeiras e prémios tendo em conta a recolha de resíduos em peso absoluto e per capita, e por cada categoria de REEE recolhida, nomeadamente as que são consideradas como resíduos perigosos, como TV e monitores, equipamentos de frio e pilhas.

Para Rosa Monforte, directora-geral da ERP Portugal, os resultados alcançados na 17ª edição demonstram o “incrível empenho da comunidade escolar e o enorme impacto que esta iniciativa tem na circularidade da economia”. As inscrições para a 18.ª edição da Geração Depositrão já estão abertas.