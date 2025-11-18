uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 18-11-2025 17:11

Educação para o consumo chega a centenas de alunos no concelho de Alenquer

Educação para o consumo chega a centenas de alunos no concelho de Alenquer
Foto: Direção-Geral do Consumidor
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Serviço Municipal de Informação ao Consumidor sensibiliza comunidade escolar sobre consumo sustentável e hábitos de poupança.

O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) do Município de Alenquer está a dinamizar, ao longo do ano lectivo 2025/26, várias sessões de sensibilização junto da comunidade escolar, com destaque para o consumo sustentável e a educação financeira.
Até agora foram realizadas 27 sessões de consumo sustentável em três agrupamentos de escolas, dirigidas ao 1.º ciclo e a cursos profissionais: Cinco sessões de Educação Financeira, em parceria com o Banco de Portugal, sobre o tema “Poupança” e que aconteceram em quatro turmas dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas Damião de Goes (Alenquer) e quatro turmas do 4.º ano do Agrupamento de Escolas do Carregado.
No dia 14 de novembro foram realizadas mais três sessões sobre “Poupança”, com o Banco de Portugal, para alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas do Carregado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar