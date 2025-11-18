Educação para o consumo chega a centenas de alunos no concelho de Alenquer

O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) do Município de Alenquer está a dinamizar, ao longo do ano lectivo 2025/26, várias sessões de sensibilização junto da comunidade escolar, com destaque para o consumo sustentável e a educação financeira.

Até agora foram realizadas 27 sessões de consumo sustentável em três agrupamentos de escolas, dirigidas ao 1.º ciclo e a cursos profissionais: Cinco sessões de Educação Financeira, em parceria com o Banco de Portugal, sobre o tema “Poupança” e que aconteceram em quatro turmas dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas Damião de Goes (Alenquer) e quatro turmas do 4.º ano do Agrupamento de Escolas do Carregado.

No dia 14 de novembro foram realizadas mais três sessões sobre “Poupança”, com o Banco de Portugal, para alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas do Carregado.

