19/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Educação | 18-11-2025 17:12

Hospital de Tomar recebeu jornadas de diabetes e obesidade

Primeiras Jornadas do Serviço de Diabetes e Obesidade da ULS do Médio Tejo decorreram no Hospital de Tomar.

As primeiras Jornadas do Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, realizadas no Hospital de Tomar, afirmaram-se como um evento de grande relevância científica, clínica e humana. O programa integrou várias mesas-redondas dedicadas à comunicação médico-doente, à saúde da mulher, à saúde do idoso e às complicações associadas às doenças metabólicas, sempre numa abordagem holística e centrada na pessoa.
Ao longo do encontro, reforçou-se a importância de promover a articulação entre saúde e actividade física, incentivando a criação de parcerias com a comunidade para o desenvolvimento de protocolos que fomentem estilos de vida mais activos e sustentáveis. Foi também destacada a colaboração do Centro de Responsabilidade Integrado de Diabetes e Obesidade da ULS Médio Tejo na equipa da Coordenação Local do Programa Nacional para a Diabetes, fortalecendo a articulação regional e potenciando a implementação de estratégias no terreno.
No domínio da obesidade, sublinhou-se a necessidade de um acolhimento empático e não estigmatizante, valorizando dimensões como a autoestima e a autoimagem, fundamentais para o sucesso terapêutico. A elevada participação do público contribuiu para debates dinâmicos e construtivos, enriquecendo a reflexão multidisciplinar. As jornadas encerraram com um forte sentimento de motivação colectiva para continuar a promover a evolução científica e garantir cuidados de referência às pessoas com diabetes e obesidade.
