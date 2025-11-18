Hospital de Tomar recebeu jornadas de diabetes e obesidade infantil

As primeiras Jornadas do Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, realizadas no Hospital de Tomar, afirmaram-se como um evento de grande relevância científica, clínica e humana. O programa integrou várias mesas-redondas dedicadas à comunicação médico-doente, à saúde da mulher, à saúde do idoso e às complicações associadas às doenças metabólicas, sempre numa abordagem holística e centrada na pessoa.

Ao longo do encontro, reforçou-se a importância de promover a articulação entre saúde e actividade física, incentivando a criação de parcerias com a comunidade para o desenvolvimento de protocolos que fomentem estilos de vida mais activos e sustentáveis. Foi também destacada a colaboração do Centro de Responsabilidade Integrado de Diabetes e Obesidade da ULS Médio Tejo na equipa da Coordenação Local do Programa Nacional para a Diabetes, fortalecendo a articulação regional e potenciando a implementação de estratégias no terreno.

No domínio da obesidade, sublinhou-se a necessidade de um acolhimento empático e não estigmatizante, valorizando dimensões como a autoestima e a autoimagem, fundamentais para o sucesso terapêutico. A elevada participação do público contribuiu para debates dinâmicos e construtivos, enriquecendo a reflexão multidisciplinar. As jornadas encerraram com um forte sentimento de motivação colectiva para continuar a promover a evolução científica e garantir cuidados de referência às pessoas com diabetes e obesidade.