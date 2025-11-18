Educação | 18-11-2025 12:14
Politécnicos de Santarém e Tomar promovem inovação e internacionalização no Brasil
Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar iniciaram uma missão ao Brasil focada na inovação e na internacionalização, no âmbito do projecto InTo – Innovate Together, que reúne também o Politécnico de Portalegre e o de Beja.
Os Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar deram início a um projecto centrado nas áreas de inovação e internacionalização no Brasil, juntamente com os Institutos Politécnicos de Portalegre e Beja. A comitiva está a visitar ecossistemas de ensino superior e de desenvolvimento tecnológico nos estados de Santa Catarina, Paraná e Bahia. Ao longo da semana, estão programadas visitas a alguns dos mais relevantes polos de inovação brasileiros, incluindo Florianópolis, Curitiba e Salvador, com passagem por instituições como a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal do Paraná e o SENAI, através das estruturas Habitat e CIMATEC.
A agenda, organizada em conjunto com o Fundo de Impacto Nguzu e o IFPR, integra 11 reuniões e visitas institucionais: três a Instituições de Ensino Superior, uma a uma associação educacional e sete a estruturas de inovação. A iniciativa insere-se nas actividades do projecto InTo – Innovate Together, que visa fomentar o espírito empreendedor entre jovens qualificados, capacitando-os para criar o próprio emprego ou integrar empresas, sobretudo em áreas emergentes.
