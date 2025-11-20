Politécnico de Tomar distinguido com Selo de Qualidade Academia Voluntária

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) voltou a ser distinguido com o Selo de Qualidade Academia Voluntária 2025-2026, pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Trata-se de um reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido pela instituição de ensino superior em prol da prática do voluntariado. O Selo de Qualidade vai ser entregue em cerimónia pública, a realizar na tarde do dia 5 de Dezembro - Dia Internacional do Voluntariado – no Teatro Thalia, em Lisboa.

“Esta é uma distinção que orgulha e motiva o IPT para prosseguir com este projecto que pretende incentivar gestos de solidariedade junto da nossa comunidade levando à prática de uma cidadania mais activa e responsável na vida em comunidade”, pode ler-se em comunicado de imprensa. Em 2024/2025, o Politécnico de Tomar contou com 61 voluntários activos, distribuídos por diversas entidades da região.