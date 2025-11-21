Educação | 21-11-2025 15:00
Professoras de escolas de Alcanede e Arneiro das Milhariças vencem prémio Ciência Viva
foto ilustrativa
Lindaura Policiano e Maria João Batista venceram prémio Ciência Viva na categoria Educação. Directora do Parque de Serralves distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025.
Na categoria Educação, o Prémio Ciência Viva foi atribuído às professoras do ensino básico Lindaura Policiano e Maria João Batista no âmbito das actividades realizadas nos Clubes Ciência Viva das escolas de Arneiro das Milhariças e de Alcanede, em Santarém. A bióloga Helena Freitas, que dirige o Parque de Serralves, no Porto, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, anunciou a entidade promotora da distinção.
A Ciência Viva distinguiu com o prémio destinado aos media o programa de rádio "90 Segundos de Ciência", transmitido na Antena 1 e disponível em 'podcast', que visa "dar a conhecer o trabalho dos cientistas, contribuindo para o aumento da literacia científica". A campanha da Sociedade Ponto Verde "Estamos a Chegar ao Ponto", sobre a importância da reciclagem correcta de embalagens, obteve o Prémio Ciência Viva Publicidade. Atribuídos desde 2012, os Prémios Ciência Viva destinam-se a "personalidades e projectos que se destacaram na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal".
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar