21/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Educação | 21-11-2025 15:00

Professoras de escolas de Alcanede e Arneiro das Milhariças vencem prémio Ciência Viva

Lindaura Policiano e Maria João Batista venceram prémio Ciência Viva na categoria Educação. Directora do Parque de Serralves distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025.

Na categoria Educação, o Prémio Ciência Viva foi atribuído às professoras do ensino básico Lindaura Policiano e Maria João Batista no âmbito das actividades realizadas nos Clubes Ciência Viva das escolas de Arneiro das Milhariças e de Alcanede, em Santarém. A bióloga Helena Freitas, que dirige o Parque de Serralves, no Porto, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, anunciou a entidade promotora da distinção.
A Ciência Viva distinguiu com o prémio destinado aos media o programa de rádio "90 Segundos de Ciência", transmitido na Antena 1 e disponível em 'podcast', que visa "dar a conhecer o trabalho dos cientistas, contribuindo para o aumento da literacia científica". A campanha da Sociedade Ponto Verde "Estamos a Chegar ao Ponto", sobre a importância da reciclagem correcta de embalagens, obteve o Prémio Ciência Viva Publicidade. Atribuídos desde 2012, os Prémios Ciência Viva destinam-se a "personalidades e projectos que se destacaram na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal".
