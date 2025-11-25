A enfermagem em contexto de catástrofe foi tema de encontro em Santarém

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Santarém organizou as X Jornadas de Enfermagem e convidou especialistas e outras individualidades para reflectirem sobre o papel da enfermagem em contexto de catástrofe.

As X Jornadas de Enfermagem decorreram no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, na sexta-feira, 21 de Novembro, e tiveram como tema central “A Enfermagem em contexto de catástrofe”. Diversos especialistas partilharam saber e experiências, com o objectivo de enriquecer o percurso académico dos futuros enfermeiros. A sessão de abertura contou com as participações da vereadora da Saúde da Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, da directora e professora da Escola Superior de Saúde de Santarém, de Ângelo Marinho, da Ordem dos Enfermeiros, e de Rita Ferreira, presidente da Associação de Estudantes.

Na sua intervenção, Teresa Ferreira destacou o papel crucial da enfermagem, elogiando a organização da iniciativa e sublinhando a maturidade e o dinamismo da Associação de Estudantes, responsável pelo evento. “É prova de continuidade, resiliência e vitalidade académica, reflectindo uma comunidade estudantil capaz de se mobilizar, pensar criticamente e contribuir para o futuro da saúde em Portugal”, referiu, citada em nota de imprensa.

A autarca destacou o importante papel da enfermagem num mundo que enfrenta fenómenos climáticos extremos, crises humanitárias e cenários de grande instabilidade que exigem respostas técnicas e humanas altamente qualificadas. Teresa Ferreira elogiou ainda o valor da formação ministrada pela Escola Superior de Saúde de Santarém, que considerou essencial para o desenvolvimento regional e nacional. Deixou ainda uma palavra aos estudantes, reconhecendo o impacto da sua participação activa na vida académica. “Estas Jornadas demonstram como a iniciativa estudantil pode gerar resultados concretos e aproximar a academia da comunidade”, referiu, reiterando a disponibilidade do município para aprofundar a cooperação com o Politécnico de Santarém, sobretudo nas áreas da protecção civil, saúde pública e preparação para emergências.

FOTOS - CM Santarém