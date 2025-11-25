Colégio Dom Pedro em Santarém celebrou Dia do Pijama

O Colégio Dom Pedro, situado na Portela das Padeiras, em Santarém, assinalou o Dia do Pijama na última quinta-feira, 20 de Novembro, numa iniciativa que decorou a escola de alegria, boa disposição e muitas cores. A equipa do colégio sublinha que este tipo de iniciativas é um dos factores diferenciadores daquele estabelecimento escolar, uma vez que promove a partilha, o trabalho em equipa e a critividade.