Educação | 30-11-2025 12:00

Projecto que promove a criatividade regressa à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes em Abrantes

Escola Secundária Dr Manuel Fernandes em Abrantes vai receber projecto criativo - foto DR
Projecto promovido pela Associação Mundo em Reboliço, regressa à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, com a proposta “E em vez do medo… Rituais de desmedo”.

O projecto “Compartilhamento de Matérias”, promovido pela Associação Mundo em Reboliço, regressa à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, para dois dias de trabalho em contexto escolar, centrados na partilha de processos e em exercícios criativos com a comunidade educativa. O projecto incentiva os alunos reflectir sobre a pergunta “E em vez do medo?”, transformando o medo em matéria criativa através de práticas de corpo, voz e escrita, promovendo cuidado, cooperação e expressão colectiva.
No ano lectivo anterior, a bailarina e coreógrafa Filipa Francisco trabalhou com algumas turmas da escola, transformando-a num laboratório de criação, para estimular a expressão, a partilha e o pensamento criativo. Este ano, a proposta “E em vez do medo… Rituais de desmedo” desafia os alunos a reconhecer os seus medos e encontrar formas criativas e colectivas de os transformar, desmistificando-os e desenvolvendo estratégias para os enfrentar através da performance, dança, palavra, som e desenho. O percurso culminará numa apresentação, que terá lugar no dia 5 de Dezembro, das 11h30 às 13h30, no Auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, intitulada “Para além do medo, rituais de desmedo”. O projecto é financiado pelo fundo FINAbrantes da Câmara Municipal de Abrantes e realizado em parceria com o Plano Nacional das Artes e várias entidades locais.

