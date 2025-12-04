uma parceria com o Jornal Expresso
Educação | 04-12-2025 12:00

ISLA Santarém promove sessão sobre a inteligência artificial no trabalho diário

AI IA inteligencia artificial
foto ilustrativa
A formação consiste numa sessão prática, com exemplos reais e dicas que podem ser aplicadas de imediato.

O ISLA Santarém promove uma formação gratuita dedicada a mostrar como a inteligência artificial (IA) pode transformar o trabalho diário. A sessão prática, com a formadora Vera Silva, tem lugar no dia 5 de dezembro no ISLA Santarém e insere-se na parceria APDC & Google IMPULSO IA. Segundo o estabelecimento de ensino superior, esta formação é uma oportunidade única para profissionais conhecerem ferramentas de IA que ajudam a ganhar tempo, melhorar processos e aumentar a produtividade.
A formação consiste numa sessão prática, com demonstrações em Google Workspace e Gemini, exemplos reais e dicas que podem ser aplicadas de imediato. A sessão decorre das 9h00 às 11h30 no Auditório Professor Dr. Manuel Damásio, no ISLA Santarém. A acção é gratuita, mas implica uma inscrição em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIjWtXyLbnhghv7cHxT2_uVnbhtX1atKtBuR2vUBK7jxBrA/viewform
