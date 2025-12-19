uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 19-12-2025

LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

1 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
2 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
3 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
4 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
5 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
6 / 6
LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupo de 180 crianças em contacto com os recursos minerais e com o processo de produção de cal.

Acompanhando de perto os conteúdos programáticos do 5º ano de escolaridade (2º ciclo), a LUSICAL abriu uma vez mais as suas portas aos alunos da região, com o objectivo de os aproximar do tema Recursos Minerais, na disciplina de Ciências Naturais. A iniciativa decorreu em Novembro e acolheu 180 alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós.
Os alunos revisitaram as características do principal recurso mineral da região, o Calcário e aprenderam como ocorre o processo de transformação deste mineral até chegar ao produto final, a cal.
Sempre repletas de questões e muita vivacidade, as visitas são um momento importante para a relação da escola com o tecido industrial da região, alargando assim as perspectivas dos alunos.
Esta iniciativa anual, que vai já na sua 3ª edição, é mais uma forma da LUSICAL – empresa com sede em Valverde, Alcanede, se aproximar da comunidade envolvente e irá continuar em 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar