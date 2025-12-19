LUSICAL recebeu alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

Acompanhando de perto os conteúdos programáticos do 5º ano de escolaridade (2º ciclo), a LUSICAL abriu uma vez mais as suas portas aos alunos da região, com o objectivo de os aproximar do tema Recursos Minerais, na disciplina de Ciências Naturais. A iniciativa decorreu em Novembro e acolheu 180 alunos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós.

Os alunos revisitaram as características do principal recurso mineral da região, o Calcário e aprenderam como ocorre o processo de transformação deste mineral até chegar ao produto final, a cal.

Sempre repletas de questões e muita vivacidade, as visitas são um momento importante para a relação da escola com o tecido industrial da região, alargando assim as perspectivas dos alunos.

Esta iniciativa anual, que vai já na sua 3ª edição, é mais uma forma da LUSICAL – empresa com sede em Valverde, Alcanede, se aproximar da comunidade envolvente e irá continuar em 2026.