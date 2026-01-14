Autocarro “Creactivity” vai estar em Mação nos dias 26 e 27 de Janeiro

O concelho de Mação vai receber, nos dias 26 e 27 de Janeiro, o projecto “Creactivity”, uma iniciativa do BPI e da Fundação “La Caixa” destinada a promover a criatividade, a experimentação e o pensamento crítico junto de crianças e jovens. A iniciativa decorre no interior de um autocarro adaptado, que estará instalado junto à Escola EB2,3/S de Mação, numa acção desenvolvida em colaboração com o município de Mação e o Agrupamento de Escolas Verde Horizonte. O projecto integra o programa EduCaixa e apresenta-se como um espaço de aprendizagem informal, baseado na participação activa dos alunos.

No interior da unidade móvel, equipada com várias áreas de trabalho e adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, decorrem workshops com materiais do quotidiano e ferramentas de baixa e alta tecnologia. As actividades pretendem estimular a criatividade, a destreza manual e a capacidade de resolver problemas. Com uma forte componente prática e colaborativa, o “Creactivity” propõe desafios interdisciplinares nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Cada sessão tem a duração aproximada de 90 minutos e é acompanhada por um monitor, com o envolvimento de professores ou familiares.

As actividades destinam-se a alunos do ensino básico e secundário, maioritariamente entre os 6 e os 16 anos, estando igualmente abertas à participação das famílias. Durante os dois dias, as sessões até às 16h00 são reservadas às escolas, ficando o espaço aberto ao público em geral a partir dessa hora. Segundo a autarquia, a iniciativa insere-se na estratégia municipal de promoção de projectos educativos inovadores, proporcionando à comunidade escolar e à população uma experiência diferente de contacto com a criatividade e a aprendizagem.