Agrupamento de Escolas Templários apresentou práticas educativas em congresso nacional em Lisboa

O Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, foi um dos convidados do congresso nacional “Educação, Formação e Ensino na Construção de uma Nação – Que Portugal Queremos?”, que decorreu na Casa do Concelho de Tomar. O encontro reuniu especialistas, investigadores e agentes educativos de várias regiões do país para reflectir sobre os desafios e o futuro da escola portuguesa. A participação do Agrupamento teve início com a intervenção do director, Paulo Macedo, que apresentou a estratégia educativa da instituição, assente na construção de uma escola inclusiva, inovadora e orientada para o futuro. Na sua comunicação, destacou a aposta na pedagogia activa, o reforço da participação da comunidade educativa, o compromisso com a equidade e a criação de ambientes de aprendizagem estimulantes, onde a diferença é assumida como um valor.

Seguiu-se a apresentação do projecto da disciplina de História de Tomar, dirigido aos alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, pelas docentes Alexandra Oliveira, Ana Sirgado e Cristina Silva. O projecto tem como objectivo aproximar os alunos da identidade local, promovendo o conhecimento da história, do património e da cultura do concelho de Tomar, através de metodologias dinâmicas, recursos visuais, visitas de estudo e articulação com diferentes áreas curriculares. Durante a sessão, as professoras deram ainda a conhecer uma das mais recentes vertentes do projecto, nomeadamente a criação de um banco de recursos digitais abertos, destinado a toda a comunidade educativa, com o propósito de incentivar a partilha de conhecimento e de boas práticas pedagógicas. A presença do Agrupamento de Escolas Templários no congresso foi destacada pelos participantes, reforçando o reconhecimento do seu trabalho na implementação de práticas educativas inovadoras e socialmente comprometidas.