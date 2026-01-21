Educação | 21-01-2026 10:00
Agrupamento de Escolas Templários apresentou práticas educativas em congresso nacional em Lisboa
Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, apresentou as suas práticas educativas num congresso nacional dedicado ao futuro da educação, na Casa do Concelho de Tomar.
O Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, foi um dos convidados do congresso nacional “Educação, Formação e Ensino na Construção de uma Nação – Que Portugal Queremos?”, que decorreu na Casa do Concelho de Tomar. O encontro reuniu especialistas, investigadores e agentes educativos de várias regiões do país para reflectir sobre os desafios e o futuro da escola portuguesa. A participação do Agrupamento teve início com a intervenção do director, Paulo Macedo, que apresentou a estratégia educativa da instituição, assente na construção de uma escola inclusiva, inovadora e orientada para o futuro. Na sua comunicação, destacou a aposta na pedagogia activa, o reforço da participação da comunidade educativa, o compromisso com a equidade e a criação de ambientes de aprendizagem estimulantes, onde a diferença é assumida como um valor.
Seguiu-se a apresentação do projecto da disciplina de História de Tomar, dirigido aos alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, pelas docentes Alexandra Oliveira, Ana Sirgado e Cristina Silva. O projecto tem como objectivo aproximar os alunos da identidade local, promovendo o conhecimento da história, do património e da cultura do concelho de Tomar, através de metodologias dinâmicas, recursos visuais, visitas de estudo e articulação com diferentes áreas curriculares. Durante a sessão, as professoras deram ainda a conhecer uma das mais recentes vertentes do projecto, nomeadamente a criação de um banco de recursos digitais abertos, destinado a toda a comunidade educativa, com o propósito de incentivar a partilha de conhecimento e de boas práticas pedagógicas. A presença do Agrupamento de Escolas Templários no congresso foi destacada pelos participantes, reforçando o reconhecimento do seu trabalho na implementação de práticas educativas inovadoras e socialmente comprometidas.
