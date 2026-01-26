Politécnico de Tomar abre portas às escolas na Semana do Ensino

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) prepara-se para receber escolas da região no âmbito da Semana do Ensino 2026, iniciativa que vai decorrer entre 10 e 13 de Fevereiro, a partir das 9h30. Durante quatro dias, a instituição de ensino superior vai dar a conhecer a sua oferta formativa a alunos do ensino secundário, tanto do regime regular como do ensino profissional, através de um conjunto alargado de actividades práticas e sessões temáticas. As iniciativas abrangem diversas áreas do saber, incluindo artes, engenharia e tecnologia, proporcionando aos estudantes um contacto directo com os cursos disponíveis, os laboratórios e as infraestruturas da instituição.

A Semana do Ensino tem como principal objectivo apoiar os jovens na tomada de decisões quanto ao seu futuro académico, permitindo-lhes conhecer de perto o ambiente universitário e o espírito académico que caracteriza o Politécnico de Tomar. Com esta iniciativa, o IPT pretende reforçar o seu compromisso com a comunidade educativa regional, promovendo o ensino superior e incentivando a continuidade dos estudos num contexto de proximidade, inovação e qualidade formativa.