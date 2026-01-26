uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 26-01-2026 12:00

Politécnico de Tomar abre portas às escolas na Semana do Ensino

ensino superior estudante
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Instituto Politécnico de Tomar vai dar a conhecer a sua oferta formativa a alunos do ensino secundário através de um conjunto de actividades práticas e sessões temáticas.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) prepara-se para receber escolas da região no âmbito da Semana do Ensino 2026, iniciativa que vai decorrer entre 10 e 13 de Fevereiro, a partir das 9h30. Durante quatro dias, a instituição de ensino superior vai dar a conhecer a sua oferta formativa a alunos do ensino secundário, tanto do regime regular como do ensino profissional, através de um conjunto alargado de actividades práticas e sessões temáticas. As iniciativas abrangem diversas áreas do saber, incluindo artes, engenharia e tecnologia, proporcionando aos estudantes um contacto directo com os cursos disponíveis, os laboratórios e as infraestruturas da instituição.
A Semana do Ensino tem como principal objectivo apoiar os jovens na tomada de decisões quanto ao seu futuro académico, permitindo-lhes conhecer de perto o ambiente universitário e o espírito académico que caracteriza o Politécnico de Tomar. Com esta iniciativa, o IPT pretende reforçar o seu compromisso com a comunidade educativa regional, promovendo o ensino superior e incentivando a continuidade dos estudos num contexto de proximidade, inovação e qualidade formativa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar