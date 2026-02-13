uma parceria com o Jornal Expresso
Educação | 13-02-2026 07:00

Cartaxo prepara alunos para o futuro com evento dedicado ao acesso ao Ensino Superior

Auditório da Quinta das Pratas recebeu centenas de estudantes numa manhã de esclarecimento, orientação e motivação sob o lema “Prepara o teu futuro”.

Os alunos da Escola Secundária do Cartaxo participaram, na terça-feira, 10 de Fevereiro, no evento Inspiring Future, uma iniciativa dedicada ao acesso ao Ensino Superior que levou informação, esclarecimento e contacto directo com instituições de ensino até ao coração da comunidade escolar. Sob o lema “Prepara o teu futuro”, a sessão arrancou com uma apresentação centrada nos processos de candidatura ao Ensino Superior, esclarecendo dúvidas sobre prazos, requisitos e opções disponíveis após o 12.º ano.
Depois da sessão inicial, os estudantes tiveram oportunidade de contactar directamente com várias instituições de ensino superior, distribuídas por áreas estratégicas de formação: Ciências e Engenharias, Ciências Sociais e Humanas, Saúde, Gestão e Economia, Artes e ainda Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). A zona de expositores, instalada na sala de alunos, permitiu um contacto personalizado, facilitando a recolha de informação sobre cursos, saídas profissionais e percursos académicos. O programa culminou com dois workshops de carácter prático e motivacional: “A vida é bué cenas” e “Como sobreviver de salto alto e gravata?!”, centrados na preparação dos jovens para os desafios da vida académica e profissional, promovendo reflexão sobre escolhas, competências e expectativas futuras.
A iniciativa foi organizada pela Inspiring Future, associação juvenil que desenvolve projectos na área da educação, com especial incidência nas escolas secundárias e no Ensino Superior. A entidade aposta no combate ao desemprego jovem, no alinhamento das competências dos alunos com as exigências do mercado de trabalho e na promoção de uma economia mais dinâmica, actuando directamente junto da comunidade escolar através da informação, motivação e desenvolvimento de competências.
