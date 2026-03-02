uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

Educação | 02-03-2026 10:00

Chamusca investe mais de 41 mil euros para apoiar universitários do concelho

Autarquia aprova 80 bolsas para o próximo ano lectivo e reforça aposta estratégica na qualificação dos jovens.

O município da Chamusca vai atribuir 80 bolsas a estudantes do concelho que frequentam o ensino superior no ano letivo 2025-2026, num investimento global superior a 41 mil euros. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara de 18 de Fevereiro e visa reforçar que a educação é prioridade estratégica para o futuro do território.
Ao todo serão atribuídas 74 Bolsas de Estudo, no valor individual de 500 euros, e seis Bolsas de Mérito, no montante de 697 euros cada, valor correspondente à totalidade da propina máxima anual. Num contexto em que estudar no ensino superior continua a representar um encargo significativo para muitas famílias, este apoio assume particular relevância, ajudando a aliviar despesas e a garantir maior estabilidade aos estudantes, refere o município em comunicado.
No que diz respeito às Bolsas de Mérito, três foram atribuídas a alunos que concluíram o ensino secundário no Agrupamento de Escolas da Chamusca com elevado desempenho e ingressaram no ensino superior público, enquanto outras três correspondem à renovação de apoios já concedidos em anos anteriores. A autarquia, presidida por Nuno Mira (PS), reforça assim, não só o acesso ao ensino superior, mas também a valorização do esforço, da dedicação e da excelência académica. “Num concelho que enfrenta desafios demográficos e a necessidade de fixar população, investir na formação superior é investir no capital humano, na inovação e na capacidade de gerar desenvolvimento sustentável”, refere a nota.

