Sónia Machado e Raquel Pimenta ajudam alunos a perder o medo da matemática

Assinala-se hoje, 14 de Março, o Dia Internacional da Matemática e do Pi, data que destaca o papel desta disciplina no quotidiano e na construção do raciocínio lógico. Para assinalar a efeméride, o MIRANTE falou com as professoras Sónia Machado e Raquel Pimenta, que têm vindo a dinamizar actividades práticas e lúdicas nas suas escolas na Póvoa de Sta. Iria e em Santarém, incentivando os alunos a não desistirem da disciplina.

A sociedade interiorizou que a matemática é difícil e muitos continuam a ver a disciplina como um “bicho de sete cabeças”.

Sónia Machado, que lecciona 7.º e 9.º anos na Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, lamenta que muitos pais vejam a disciplina como um mal de família: “É um disparate que as famílias vejam isto assim e vão deixando a matemática para trás. Os alunos chegam ao 9.º ano e querem fazer uma escolha para o 10.º ano, falta-lhes a matemática e deixam de ir para uma área de que gostam só porque têm a disciplina”, diz a docente.

Raquel Pimenta, da Escola Alexandre Herculano, Santarém, alerta que o medo da matemática surge quando os alunos começam a errar e encaram isso como fracasso. “ Normalmente costumo dizer-lhes: se não há dúvidas, não há conhecimento. Alguns alunos aceitam muito cedo que não são capazes, desistem mentalmente, a nível emocional, e não porque não são capazes a nível intelectual. Os professores têm de trabalhar a confiança nos alunos e mostrar que eles conseguem e que errar faz parte desse processo”, explica.

Os dois estabelecimentos de ensino vão assinalar o dia com actividades lúdicas com os alunos, envolvendo também os professores, e o almoço nas escolas terá como tema a matemática.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE