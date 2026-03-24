Politécnico de Santarém: estudar para crescer, falhar, aprender e construir o futuro

No Dia Nacional do Estudante, partilhamos alguns testemunhos de alunos do Politécnico de Santarém que mostram que ser estudante é viver num equilíbrio constante entre esforço, descoberta e ambição.

Estudar no Politécnico de Santarém é, para muitos alunos, muito mais do que frequentar aulas ou cumprir um plano curricular. É um percurso de crescimento pessoal, descoberta, exigência e preparação para o futuro, vivido entre conhecimento, desafios diários e a construção de uma identidade profissional. Nuno Militão, estudante do Mestrado em Engenharia Agronómica, vê a condição de aluno como um compromisso contínuo com a aprendizagem e com a evolução pessoal.

David Casanova, aluno da Licenciatura em Enfermagem Veterinária, descreve a vida académica como um caminho feito de curiosidade, esforço e descoberta. “Ser estudante é explorar o mundo com olhos curiosos, aprender com cada erro e acerto, acreditar que o conhecimento abre portas e que cada esforço vale a pena, percorrer caminhos de ideias e transformar cada aprendizagem em sementes que florescerão no futuro, enfrentar exames e desafios diários, rir com os amigos e construir, aos poucos, quem queremos ser”, sublinha.

Marta Ribeiro, do CTeSP em Análises Laboratoriais, destaca a aprendizagem constante e a capacidade de conciliar exigência académica com a vida pessoal. “Ser estudante é estar sempre a aprender, não só nas aulas, mas também com as experiências do dia a dia. É ter curiosidade, fazer perguntas e às vezes até errar para aprender. Também é uma fase de esforço e dedicação, porque nem sempre é fácil conciliar estudos, trabalhos e a vida pessoal. No meu caso, que estou no curso de Enfermagem Veterinária, ser estudante significa também desenvolver um grande sentido de responsabilidade e cuidado com os animais. Aprendemos não só a parte teórica, mas também a importância da prática, da atenção aos detalhes e do respeito pela vida animal”, refere.

Isabel Reis resume a experiência de estudar como uma travessia feita de dúvidas, persistência e esperança. “Ser estudante é caminhar entre dúvidas e descobertas, onde cada pergunta abre portas para novos mundos. É aprender a cair, levantar e tentar outra vez com mais coragem. Nos cadernos não ficam apenas notas, ficam sonhos escritos à pressa. No fundo, ser estudante é construir o futuro um pequeno conhecimento de cada vez”, partilha.

Artigo desenvolvido com mais alunos na edição impressa de 2 de Abril.