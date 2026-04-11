uma parceria com o Jornal Expresso
11/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 11-04-2026 12:00

InterEDUCA regressa a Santarém com foco no emprego e educação dos jovens

InterEDUCA regressa a Santarém com foco no emprego e educação dos jovens
FOTOS CM Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A IV Feira InterEDUCA assume-se como um espaço de descoberta e reflexão, contribuindo para que os jovens possam tomar decisões mais informadas sobre o seu percurso académico e profissional.

A quarta edição da Feira InterEDUCA vai decorrer de 14 a 16 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. O certame envolve instituições de ensino e de formação, empresas e comunidade educativa numa iniciativa dedicada à orientação vocacional, empregabilidade e empreendedorismo. A sessão de abertura está agendada para dia 14 de Abril, às 12h30.
A Câmara de Santarém, entidade organizadora, refere que ao longo de três dias o evento propõe uma abordagem integrada entre o ensino e o mercado de trabalho, permitindo aos visitantes conhecer de perto a oferta educativa disponível na região, desde o ensino básico e secundário até ao ensino superior e formação avançada, incluindo mestrados.
A Feira InterEDUCA integra também um conjunto de conferências, sessões temáticas, apresentações de projectos e actividades práticas, dirigidas a estudantes, docentes e público em geral. A edição deste ano reforça ainda a aposta em actividades pedagógicas para crianças e jovens, incluindo experiências educativas como planetário móvel e cinema 360º, promovendo o contacto com novas formas de aprendizagem.

FOTOS CM Santarém

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região