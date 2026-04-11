InterEDUCA regressa a Santarém com foco no emprego e educação dos jovens

A quarta edição da Feira InterEDUCA vai decorrer de 14 a 16 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. O certame envolve instituições de ensino e de formação, empresas e comunidade educativa numa iniciativa dedicada à orientação vocacional, empregabilidade e empreendedorismo. A sessão de abertura está agendada para dia 14 de Abril, às 12h30.

A Câmara de Santarém, entidade organizadora, refere que ao longo de três dias o evento propõe uma abordagem integrada entre o ensino e o mercado de trabalho, permitindo aos visitantes conhecer de perto a oferta educativa disponível na região, desde o ensino básico e secundário até ao ensino superior e formação avançada, incluindo mestrados.

A Feira InterEDUCA integra também um conjunto de conferências, sessões temáticas, apresentações de projectos e actividades práticas, dirigidas a estudantes, docentes e público em geral. A edição deste ano reforça ainda a aposta em actividades pedagógicas para crianças e jovens, incluindo experiências educativas como planetário móvel e cinema 360º, promovendo o contacto com novas formas de aprendizagem.