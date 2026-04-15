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Educação | 15-04-2026

InterEDUCA em Santarém com foco na educação, empregabilidade e futuro dos jovens

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InterEDUCA em Santarém com foco na educação, empregabilidade e futuro dos jovens
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A Feira InterEDUCA está a decorrer na Casa do Campino, em Santarém, até quinta-feira, 16 de Abril, reunindo instituições de ensino, entidades formativas, empresas e a comunidade educativa.

A quarta edição da Feira InterEDUCA está a decorrer na Casa do Campino, em Santarém, até quinta-feira, 16 de Abril, reunindo instituições de ensino, entidades formativas, empresas e a comunidade educativa num espaço dedicado à orientação vocacional, empregabilidade e empreendedorismo.

A sessão de abertura, na terça-feira, contou com a intervenção do presidente da Câmara de Santarém, João Leite. O autarca destaca que a educação é uma prioridade do município, exemplificando com os investimentos a realizar nas escolas de São Salvador e de São Bento. Considera também essencial reforçar a ligação entre escolas e tecido empresarial. “Só assim conseguimos alinhar a formação com as necessidades reais de um concelho em crescimento, que está a atrair investimento nas áreas da saúde, hotelaria e logística. Santarém precisa e vai continuar a precisar de mão de obra qualificada. Por isso, o nosso compromisso é claro: criar condições para que os jovens possam estudar, viver, formar família e trabalhar no concelho”, partilhou.

João Leite sublinhou também a relevância dos institutos superiores e das escolas na apresentação das suas ofertas formativas e a importância da ligação entre ensino e tecido empresarial. A InterEDUCA proporciona um programa diversificado que inclui conferências, sessões temáticas, apresentações de projectos, actividades práticas e experiências educativas, como planetário móvel e cinema 360º.

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