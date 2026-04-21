uma parceria com o Jornal Expresso
21/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 21-04-2026 20:06

Escritora Filipa Correia leva crocodilos e mochos à Biblioteca de Santa Iria

digitalização biblioteca informacao digital
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa permitiu aproximar os alunos do universo dos livros e da criação artística

A Biblioteca da Escola de Santa Iria recebeu a escritora e ilustradora Filipa Correia, que dinamizou várias sessões de leitura e ilustração para todas as turmas do pré‑escolar e do 1.º ciclo, num dia marcado pela criatividade e entusiasmo dos alunos.
As histórias "Há um crocodilo no jardim" e "Há mochos no sótão" foram as mais votadas pelos alunos e estiveram no centro das actividades, que incluíram leitura animada, interacção com as crianças e demonstrações ao vivo de ilustração. A autora ensinou os mais novos a desenhar personagens das suas obras, num ambiente descontraído e participativo.
A iniciativa permitiu aproximar os alunos do universo dos livros e da criação artística, tendo terminado com a possibilidade de adquirir exemplares autografados. A escola agradeceu à autora e à professora Sónia Coelho pelo trabalho que tornou possível a actividade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região