Escritora Filipa Correia leva crocodilos e mochos à Biblioteca de Santa Iria

A Biblioteca da Escola de Santa Iria recebeu a escritora e ilustradora Filipa Correia, que dinamizou várias sessões de leitura e ilustração para todas as turmas do pré‑escolar e do 1.º ciclo, num dia marcado pela criatividade e entusiasmo dos alunos.

As histórias "Há um crocodilo no jardim" e "Há mochos no sótão" foram as mais votadas pelos alunos e estiveram no centro das actividades, que incluíram leitura animada, interacção com as crianças e demonstrações ao vivo de ilustração. A autora ensinou os mais novos a desenhar personagens das suas obras, num ambiente descontraído e participativo.

A iniciativa permitiu aproximar os alunos do universo dos livros e da criação artística, tendo terminado com a possibilidade de adquirir exemplares autografados. A escola agradeceu à autora e à professora Sónia Coelho pelo trabalho que tornou possível a actividade.