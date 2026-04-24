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Educação | 24-04-2026 12:00

Chamusca investe mais de 30 mil euros em painéis interactivos para modernizar ensino secundário

Chamusca investe mais de 30 mil euros em painéis interactivos para modernizar ensino secundário
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Escola Secundária da Chamusca vai passar a contar com 13 novos painéis interactivos, adquiridos pela câmara municipal por mais de 30.500 euros, num investimento que reforça a modernização tecnológica do ensino no concelho.

A Câmara da Chamusca reforçou a aposta na modernização das escolas com a aquisição de 13 painéis interativos de última geração para a escola secundária da vila, num investimento superior a 30.500 euros. A medida insere-se na estratégia de transição digital do ensino no concelho e pretende criar melhores condições de aprendizagem para alunos e professores. Os novos equipamentos, da marca Promethean, estão dotados de tecnologia avançada, incluindo módulo de computação com sistema Android 14, memória de 8 GB, armazenamento de 64 GB e suporte móvel, o que permite maior flexibilidade na sua utilização em contexto de sala de aula.
Segundo o município, a introdução destes painéis vai permitir uma abordagem pedagógica mais dinâmica, intuitiva e colaborativa, facilitando a interação entre docentes e alunos e promovendo metodologias de ensino mais participativas. A utilização de conteúdos multimédia, simulações e outras ferramentas digitais deverá também contribuir para um maior envolvimento dos estudantes nas actividades lectivas. A autarquia sublinha ainda que este investimento favorece a diferenciação pedagógica, ao possibilitar aos professores adaptar conteúdos e ritmos de aprendizagem às necessidades específicas de cada turma, contribuindo para uma escola mais inclusiva. Com esta aquisição, o município da Chamusca diz reafirmar o compromisso com a valorização da educação e com a inovação tecnológica, encarada como um instrumento essencial para o sucesso escolar e para a preparação dos jovens para os desafios do futuro.

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