A sessão promete aprofundar a reflexão sobre os valores europeus

Politécnico de Tomar assinala Dia da Europa com encontro de estudantes

O Politécnico de Tomar vai receber, a 15 de Maio, o 4.º Encontro de Estudantes Internacionais do Consórcio Centro. Uma iniciativa que celebra o Dia da Europa e reforça a aposta dos institutos politécnicos da região na internacionalização e na integração académica.

O encontro junta estudantes vindos dos oito institutos que compõem o consórcio — Tomar, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu e Coimbra — num dia dedicado à convivência e ao contacto intercultural. O objectivo passa por “promover a integração destes estudantes, proporcionando um dia repleto de actividades interculturais e de partilha” .

As actividades arrancam às 10h00, na sala O105, com uma sessão de acolhimento.

Entre as 10h30 e as 12h30, os participantes vão experimentar jogos tradicionais no jardim em frente à Casa do Pessoal, num momento pensado para quebrar o gelo e aproximar estudantes de diferentes origens.

O almoço está marcado para as 12h30, na cantina do IPT, seguindo-se, durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h00, um Workshop sobre Diversidade e Inclusão, novamente na sala O105.

A sessão promete aprofundar a reflexão sobre os valores europeus e o papel das instituições de ensino superior na construção de comunidades académicas mais abertas e inclusivas.

O encontro reafirma o compromisso dos politécnicos da região Centro com um ensino superior diversificado, acolhedor e internacional, sublinhando a importância crescente dos estudantes estrangeiros na vida académica.

Todos os participantes terão direito a certificado de participação