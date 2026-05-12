uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Educação | 12-05-2026 08:59

Politécnico de Tomar assinala Dia da Europa com encontro de estudantes

União Europeia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A sessão promete aprofundar a reflexão sobre os valores europeus

O Politécnico de Tomar vai receber, a 15 de Maio, o 4.º Encontro de Estudantes Internacionais do Consórcio Centro. Uma iniciativa que celebra o Dia da Europa e reforça a aposta dos institutos politécnicos da região na internacionalização e na integração académica.
O encontro junta estudantes vindos dos oito institutos que compõem o consórcio — Tomar, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu e Coimbra — num dia dedicado à convivência e ao contacto intercultural. O objectivo passa por “promover a integração destes estudantes, proporcionando um dia repleto de actividades interculturais e de partilha” .
As actividades arrancam às 10h00, na sala O105, com uma sessão de acolhimento.
Entre as 10h30 e as 12h30, os participantes vão experimentar jogos tradicionais no jardim em frente à Casa do Pessoal, num momento pensado para quebrar o gelo e aproximar estudantes de diferentes origens.
O almoço está marcado para as 12h30, na cantina do IPT, seguindo-se, durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h00, um Workshop sobre Diversidade e Inclusão, novamente na sala O105.
A sessão promete aprofundar a reflexão sobre os valores europeus e o papel das instituições de ensino superior na construção de comunidades académicas mais abertas e inclusivas.
O encontro reafirma o compromisso dos politécnicos da região Centro com um ensino superior diversificado, acolhedor e internacional, sublinhando a importância crescente dos estudantes estrangeiros na vida académica.
Todos os participantes terão direito a certificado de participação

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região