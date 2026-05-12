Politécnico de Tomar assinala Dia Mundial da Família com palestra sobre felicidade

O Instituto Politécnico de Tomar promove no próximo dia 15 de Maio, pelas 21h00, a palestra "A Ciência da Felicidade: O que verdadeiramente nos faz felizes", integrada nas comemorações do Dia Mundial da Família. A sessão terá lugar no Auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim e conta com Fábio Borges, especialista em Felicidade Organizacional e Liderança Positiva. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. A iniciativa é aberta a toda a comunidade.