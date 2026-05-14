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Educação | 14-05-2026 07:00

Marcelo Rebelo de Sousa deu aula a dezenas de alunos em Benavente

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O auditório da Escola Secundária de Benavente encheu-se para uma sessão dedicada à educação, à vocação e ao futuro, numa iniciativa organizada pelo agrupamento local.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no dia 12 de Maio na Escola Secundária de Benavente, onde deu uma aula aberta a dezenas de alunos, numa sessão subordinada ao tema “Educação, Vocação, Futuro”.
A iniciativa decorreu durante a manhã e encheu o auditório da escola, proporcionando à comunidade escolar um momento diferente de contacto com o antigo Presidente da República.

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