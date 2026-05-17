Dia do Agrupamento de Escolas de Azambuja marca abertura do Centro Tecnológico Especializado de Informática

O Agrupamento de Escolas de Azambuja celebrou a 10.ª edição do “Dia do Agrupamento”, sob o lema “De todos, com todos, para todos”, numa tarde que encheu a Escola Secundária de Azambuja de alunos, famílias, professores e autarcas. A iniciativa ficou marcada pela abertura do novo Centro Tecnológico Especializado de Informática.

A iniciativa, organizada pela Equipa UBUNTU, coordenada pelo docente José Paulo Pereira, contou com o apoio dos alunos do Clube UBUNTU e da associação de estudantes, transformando o recinto escolar num grande espaço de convívio, criatividade e participação comunitária. O novo centro tecnológico foi apresentado pela primeira vez à comunidade educativa, num momento simbólico para o agrupamento.

Ao longo da tarde, várias salas exibiram trabalhos de alunos desde o Pré‑Escolar ao Ensino Secundário, dinamizados por equipas de docentes e estudantes. O programa incluiu ainda um torneio de basquetebol interturmas, apresentações de música e dança, e um desfile do pré‑escolar que reuniu muitas famílias no pátio. Foram entregues diplomas aos alunos participantes no PISA for Schools e aos adultos certificados pelo Centro Qualifica, reforçando a dimensão formativa e inclusiva do agrupamento.

A animação cultural esteve a cargo de vários grupos e clubes: Orquestra do Agrupamento, dirigida pelo professor Miguel Diabinho; Alunos do Clube Azambujense (música, canções e dança); Danças de salão por Miguel Nabeto e Klaudya (MK Dance Sport Team); Danças sevilhanas por Las Rubias; Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso; Grupo “Ora Gaita!”, da Aldeia Galega da Merceana, que integra o sargento‑chefe Telmo Jorge, responsável pelo programa Escola Segura da GNR.

Ao longo da tarde e início da noite, o evento contou com a presença de vários Vereadores da Câmara Municipal de Azambuja, do seu Presidente, Silvino Lúcio, e do Vice-Presidente, António José Matos, bem como outros elementos que apoiam diretamente o trabalho do Agrupamento. Também estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Santos, e o presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema.

A festa terminou com música e baile pelo docente e artista Hugo Sampaio e com o lançamento de um balão que simbolizou o encerramento da celebração.

O pátio da escola transformou‑se num pequeno arraial, com insufláveis, música e várias “barraquinhas” de comes e bebes, servidos por alunos, docentes e pessoal não docente. A forte adesão de famílias e estudantes ao longo da tarde reforçou o carácter comunitário do evento, que já se tornou uma marca identitária do agrupamento.