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Educação | 22-05-2026 12:12

Aluno de Salvaterra distinguido com menção honrosa em prémio sobre liberdade e cidadania

Aluno de Salvaterra distinguido com menção honrosa em prémio sobre liberdade e cidadania
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João Tomás Gomes escreveu uma peça de teatro original que se destacou pela forma como abordou os valores da liberdade, igualdade, fraternidade e cidadania.

O aluno João Tomás Gomes, do 12.º ano do curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, foi distinguido com uma menção honrosa no âmbito do Prémio “Liberdade, Igualdade e Fraternidade | Professor Doutor Germano de Sousa”, promovido pela Associação Clube Lusitânia.
O trabalho premiado foi a peça de teatro original “Liberdade nas Sombras”, escrita pelo próprio aluno, que se destacou pela qualidade, relevância e profundidade na abordagem dos valores da liberdade e da cidadania.
A distinção reconhece o mérito da candidatura de João Tomás entre vários trabalhos avaliados pelo júri.

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