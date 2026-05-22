Aniversário da Secundária Jácome Ratton com três dias de actividades

As celebrações dos 142 anos da Escola Jácome Ratton, em Tomar, tiveram início a 14 de Maio, com um concerto da Banda Sinfónica do Exército, no Cine-Teatro Paraíso. Seguiu-se, no dia 16, data da fundação, um concerto protagonizado pelos alunos do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas Templários.

No último dia, 18 de Maio, da parte da manhã, decorreram as cerimónias comemorativas oficiais, nas instalações da escola, iniciadas com o hastear da bandeira da escola ao som do hino da escola e da bandeira de Portugal ao som do Hino Nacional, tendo sido cantados os parabéns e cortado o bolo.

Na cerimónia estiveram presentes várias individualidades como o presidente da câmara de Tomar, Tiago Carrão, vereadores, representantes da assembleia municipal, Instituto Politécnico de Tomar, Convento de Cristo, entidades militares, CIMLT e Escola Profissional de Tomar.

Foi realizada uma visita ao museu da escola, cujas obras expostas abrangem o período entre 1884 e 1958 e que tem como missão promover e valorizar o património histórico-cultural do estabelecimento de ensino. Foi ainda inaugurado o Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Informática, um novo espaço dedicado à inovação tecnológica e ao reforço das competências digitais dos alunos.

As comemorações encerraram no mesmo dia, com a inauguração da 3.ª exposição de trabalhos dos alunos sobre a história de Tomar, patente na Casa Manuel Guimarães.