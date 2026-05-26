Alunos do 9.º PIEF constroem passadiço e deixam marca na Jácome Ratton

A Escola Secundária Jácome Ratton inaugurou, no dia 21 de Maio, um passadiço construído pelos alunos da Turma do 9.º PIEF, no âmbito do seu Projecto de Turma. A estrutura, instalada no espaço exterior da escola, foi desenvolvida ao longo do ano lectivo e entregue agora à comunidade escolar para utilização diária.

Além do passadiço, os alunos realizaram trabalhos de jardinagem e ornamentação, preservando espécies já existentes no jardim e introduzindo novas plantas, contribuindo para a melhoria do espaço envolvente.

Durante a cerimónia, os delegados da turma destacaram o orgulho pelo projecto concluído, sublinhando que a construção do caminho simboliza também o percurso de superação vivido pelos alunos no PIEF. “Este caminho representa a oportunidade que tivemos e que soubemos aproveitar”, afirmaram perante os convidados.

O director do Agrupamento de Escolas Templários agradeceu o empenho dos jovens e destacou que o passadiço ficará associado “à boa memória da Turma 9.º PIEF 2025‑2026”, reconhecendo o esforço e o contributo deixado para o bem de toda a comunidade escolar.