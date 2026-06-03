Escola Profissional de Rio Maior na 11.ª Grande Corrida de Carros Movidos a Energia Solar

A Escola Profissional de Rio Maior (EPRM) estará presente na 11.ª Grande Corrida de Carros Movidos a Energia Solar, um dos momentos mais aguardados do calendário escolar e tecnológico da região, que se realiza no próximo dia 6 de Junho no Estádio Municipal de Rio Maior.

A iniciativa, organizada pela própria EPRM através do projecto VS-Solar Challenge, reunirá equipas e veículos movidos exclusivamente a energia solar, promovendo a inovação, a sustentabilidade e o espírito de competição saudável entre os participantes.

O Conselho de Gerência da Escola Profissional de Rio Maior convida toda a comunidade educativa, entidades parceiras e público em geral a assistir à prova e à cerimónia de entrega de prémios.

Este ano a EPRM participará na competição com dois carros solares, desenvolvidos e preparados pelos seus alunos e professores. Os pilotos da escola contam com o apoio de toda a comunidade educativa para enfrentar este desafio tecnológico, que coloca à prova a criatividade, a engenharia e a eficiência energética dos veículos em competição.

O programa do evento terá início às 10h00, com a chegada das equipas. Seguem-se, às 11h00, as provas cronometradas, que permitirão avaliar o desempenho dos veículos antes da corrida principal. A Grande Corrida VS-Solar Challenge está marcada para as 14h00 e deve prolongar-se até às 15h30. O evento termina com a entrega de prémios, agendada para as 16h00, distinguindo os melhores resultados alcançados ao longo da competição. A EPRM apela à participação de alunos, familiares, colaboradores e amigos da escola para que estejam presentes e apoiem os seus representantes nesta jornada de inovação, empenho e superação.