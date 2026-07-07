Politécnico de Tomar distingue jovens talentos do ensino profissional

O Politécnico de Tomar (IPT) realiza, no próximo dia 8 de julho, no campus de Tomar, a iniciativa IPT Young Talent 2026, um evento que distingue as melhores Provas de Aptidão Profissional (PAP) desenvolvidas por estudantes do ensino profissional da região. A iniciativa pretende reconhecer o mérito dos jovens e aproximar o ensino profissional do ensino superior. Ao longo do dia serão apresentados 19 projectos finalistas, através de um pitch perante um júri constituído por representantes do Município de Tomar, da NERSANT, do TagusValley e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Os projectos foram selecionados na sequência do período de candidaturas, que decorreu entre 23 de Abril e 30 de Junho de 2026, durante o qual cada estabelecimento de ensino pôde submeter as melhores PAP dos seus cursos. Nesta edição participam estudantes da Escola Secundária com 3.º Ciclo Jácome Ratton, Escola Profissional de Torres Novas, Centro de Estudos de Fátima, Escola Profissional de Rio Maior, Instituto Educativo do Juncal, Escola Técnica Empresarial do Oeste e Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento.

No final serão atribuídos prémios nas categorias de Melhor PAP, Melhor Pitch e Melhor Ideia em Inovação e Criatividade. Todos os finalistas receberão um certificado de participação. O IPT Young Talent integra a estratégia do Politécnico de Tomar de valorização do ensino profissional, promovendo a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor dos estudantes, ao mesmo tempo que reforça a ligação entre as escolas da região e o ensino superior.