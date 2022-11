Rita Caeiro

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, o meu pai ensinou-me a fazê-lo sozinha quando tirei a carta de condução.

A que petisco não resiste?

Patê de delícias do mar, é o meu sabor predilecto.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Que tenha a determinação necessária para ajudar o país a atravessar a crise que se avizinha.

O que a leva a fazer “zapping” na televisão?

Aborrecimento e tentar encontrar algo para ver que me chame a atenção.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não conseguia viver sem telemóvel. Já estou muito dependente dele para tudo o que faço no dia-a-dia.

Quais as festas populares a que não falta?

Festas da cidade do Entroncamento pois são ao lado da minha casa e gosto muito.

Do que é que sente mais saudades?

Da minha família que está em Lisboa pois não os vejo tanto quanto gostaria.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa?

Bacalhau e Bolo-Rei.

Era capaz de viver sem música?

Não.

Alguma vez deu sangue?

Sim, tento fazê-lo todos os anos

Qual foi a sua maior extravagância?

A minha maior extravagância foi um tablet da Kindle só para ler porque adoro ler e desde a pandemia comecei a ler no Kindle. Tem sido o meu vício e a minha extravagância.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Passear e explorar mais.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não.

Era capaz de dar 300 euros por uns sapatos?

Não.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Sim, já fui à Holanda e gostaria que a minha próxima viagem fosse à Itália.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite?

E dão-lhe vontade de cozinhar?

As duas coisas. Gosto de ver programas de culinária para tirar ideias e improvisar na cozinha.

Este ano foi um bom ano para si?

Este ano tem sido bom para mim pois comecei a trabalhar na Quintanimal do Entroncamento e estou a gostar imenso.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sei andar de bicicleta mas não de mota.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa?

Tento sempre comprar produtos em promoção, principalmente desde que começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e houve um grande aumento de preços.

Costuma fazer exercício físico?

Não muito, mas às vezes gosto de fazer caminhadas ou ioga em casa.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Tomo o pequeno-almoço sempre em casa, mas bebo café sempre na rua.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num Inverno bastante chuvoso?

Nenhum, tenho sempre muito cuidado para não os perder.

Já visitou algum museu da região?

Já visitei o Museu Ferroviário, aqui no Entroncamento.

Comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinha ou acompanhada?

Dá-me prazer ir às compras e tanto gosto de ir sozinha como com amigas.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Sim, mas só quando compensa a nível de tempo poupado.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Bacalhau com natas.

Quando andava na escola gostava mais de Português ou de Matemática?

De Português.

Sabe o nome do seu médico de família?

Sei o nome do médico de família mas já lá não vou há cerca de um ano.