Sandra Neves

A que petisco não resiste?

Camarão e sushi. São sabores diferentes do habitual. Especialmente o sushi, que se distancia mais dos sabores tradicionais portugueses. Têm o encanto adicional de estarem associados a datas de celebração e para mim são mesmo irresistíveis.

Era capaz de se tornar vegetariana?

Julgo que sim. A maior parte das minhas preferências na alimentação recaem sobre legumes e leguminosas e sou capaz de fazer refeições à base de alface, que é a minha verdura preferida. Em regra, dispenso carnes vermelhas. Não prescindo de uma boa sopa e frutas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Do que me lembro logo são insectos!

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar e gosto muito de o fazer. Gosto de diversificar, reinventar e criar as minhas próprias receitas. Bacalhau com natas é um dos pratos que confecciono mais apreciado por todos.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo? Ou tem outras preferências?

A nossa vida raramente nos permite organizar jantares e almoços para amigos. Tentamos compensar apenas com a família. De qualquer forma, a minha bebida preferida, por incrível que pareça, é água!

Costuma correr ou caminhar pelas ruas em grupo?

Julgo tratar-se mais de uma moda. Pessoalmente não gosto de correr, mas adoro fazer caminhadas. Se pudesse, era uma prática diária.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Não gosto de dar conselhos, mas penso que era muito importante haver verdadeiro investimento em infra-estruturas e formação de competências que apetrechassem os cidadãos para que tudo funcionasse em articulação e pudesse contrariar alguma inércia a que por vezes assistimos.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Um bom restaurante. Pessoalmente gostava de ter uma oferta mais diversificada. Vários estilos gastronómicos e versão buffet.

Fazem falta mais mulheres na política?

Acho que sim. Sobretudo por acreditar que ainda existe alguma diferença de tratamento e preconceito quando consideramos o exercício das mesmas funções.

O que a leva a fazer “zapping” na televisão?

Não faço zapping. Vejo séries e filmes. Prefiro séries pelo encadeamento de expectativas e pela ligação que criamos com as personagens. Sou capaz de fazer grandes maratonas das minhas preferidas.

Qual é a sua forma favorita de ocupar os tempos livres?

Apesar de não ter tempo para

dedicar-me a uma actividade em concreto, adoro desenhar.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Mentirem-me!

Qual o filme que mais gostou de ver até hoje?

King Kong. Fico fascinada com a obstinação pelo amor que o gorila revela e adoro rever.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Qual?

Acho graça aos gorilas. Talvez porque os associe ao film King Kong.

Faz alguma colecção?

Não é bem uma colecção porque as ofereço sempre mas são garrafas de ginja.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Benagil (localidade piscatória no Algarve conhecida pelas grutas marinhas e as praias pitorescas).

Qual a qualidade que mais aprecia numa pessoa?

A honestidade.

Qual é o seu maior defeito?

Persistência.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Depende. Se não tiver interferência na vida de ninguém guardo para sempre. Se revelar significar alterar a vida de alguém para melhor considero a possibilidade de revelar.

O que adora incondicionalmente?

Adoro música. O meu cantor preferido é Luan Santana (brasileiro). Gosto de o ver e ouvir na televisão, sei as letras todas de cor. Mas também gosto de música portuguesa. Quando era criança fiz teatro e cheguei a gravar um CD com músicas portuguesas. Acho que não consigo viver sem música!