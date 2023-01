Andrea Dolbeth e Costa Leitão

Qual a promessa que fez a si própria mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Tirar a carta de condução.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Se é segredo, é para guardar.

Se tivesse que viver noutro sítio que localidade ou país escolhia?

Se tivesse que viver noutro sítio escolhia Lisboa.

Gostava de voltar a estudar? Em que área seria a sua aposta?

Sim. Pediatria.

Quando era criança qual era a profissão que queria ter?

Professora.

Prefere ouvir música ao vivo ou com auscultadores? Qual é o seu/sua artista preferido?

Prefiro ouvir música ao vivo. O meu artista preferido é Caetano Veloso.

O mais importante da vida é...

O mais importante da vida é ter a família por perto e em harmonia. Sermos uns para os outros!

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Aconselharia o primeiro-ministro a ter atenção aos jovens!

Fazem falta mais mulheres na política?

Não.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Transportes.

Qual é a sua forma favorita de ocupar os tempos livres?

Puzzles, decoração e criação.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Cidade. Sempre em movimento.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Um gato.

Qual o melhor presente de aniversário que já recebeu?

Um anel.

A que petisco não resiste?

Amêijoas, porque vêm do mar.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo ou tem outras preferências?

Escolho vinhos do Ribatejo e Alentejo, nomeadamente Companhia das Lezírias e Esporão.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Insectos.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Arroz de pato.

Quantas vezes muda de canal por noite quando está a ver televisão?

Talvez duas vezes.

Conseguia viver sem telemóvel?

Seria difícil, pelo contacto familiar.

Estarmos sempre ligados e contactáveis facilita a vida?

Claro que sim.

Que estação do ano prefere?

A minha estação do ano preferida é o Outono.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa?

No Natal não pode faltar à mesa o arroz doce e o bolo de ananás.

Qual é o filme de que mais gostou até hoje?

O Silêncio dos Inocentes.

Quem gostaria de ser se não fosse o que é?

Criança.

Qual foi a melhor viagem que fez até hoje?

Valladolid, em Espanha. Cidade encantadora!

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade e empatia.

Qual é o seu maior defeito?

Ser teimosa.