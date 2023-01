Paula Silva

O que é que punha a funcionar na sua terra que não existe?

O que eu punha a funcionar na minha terra era a escola primária e jardim de infância.

Qual foi a melhor viagem que fez até hoje?

A melhor viagem que fiz foi à Serra da Estrela quando casei no Inverno! Aproveitamos para conhecer a região e fazer desportos no gelo.

Já alguma vez foi mandada parar numa operação STOP? Como reagiu?

Fui mandada parar uma única vez e foi pouco tempo depois de ter a carta de condução, mas correu bem. Verificaram os documentos e confirmaram que tinha colocado o cinto de segurança. Acho muito bem as operações STOP, para que possamos andar na estrada com segurança!

O que a leva a mudar frequentemente de canal na televisão?

É muito raro fazê-lo pois o canal de televisão que usamos tem sempre notícias interessantes e de última hora.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

A primeira coisa que fazia era beliscar-me!!! Depois ajudava os meus filhos a concretizar os seus sonhos e também a família mais próxima! Ainda tinha de sobrar para eu fazer um cruzeiro e construir uma associação para animais abandonados, com todas as condições.

Costuma comprar raspadinhas?

Para mim a raspadinha é uma ilusão. O máximo que apostei foram cinco euros e fiquei sem eles. Não tenho sorte ao jogo!

Quantos amigos tem no Facebook?

Tenho alguns e acho que as redes sociais são importantes. Temos é que ter noção do bom e do mau que por vezes também nos trazem, como perdermos o convívio presencial. Enquanto consultora imobiliária as redes sociais têm sido ferramentas para promover e pesquisar o meu trabalho.

E como encara a quase obrigatoriedade de estarmos sempre ligados?

É importante, porque estamos a receber informações que nos podem ser muito úteis e importantes, sem que seja preciso deslocarmo-nos ao local.

Concorda que os políticos usem as redes sociais, nomeadamente para responderem aos críticos?

Não concordo, porque é um lavar de roupa suja em praça pública e não se resolve nada.

É daquelas pessoas que faz tudo para estacionar o automóvel, mesmo à porta de todos os locais onde vai?

Normalmente não. Gosto de deixar o carro estacionado em segurança e de poder dar oportunidade a pessoas que precisem mais do que eu!

É adepta de algum clube?

Sou simpatizante do Benfica, mas muito moderada, mesmo quando perdemos.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Fui habituada a ser organizada. A agenda é essencial para o meu trabalho e dia a dia.

Conseguia viver sem telemóvel?

Hoje em dia já não, porque hoje é uma ferramenta indispensável na actividade que exerço.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Se pudesse encarnar uma personagem era uma fada. Não haveria tanta pobreza, maldade entre seres humanos, violência doméstica e abusos de poder! Acabava de imediato com as guerras que não nos levam a lado nenhum e destroem famílias!

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê?

Se pudesse ter um super poder era uma árvore, para estar sempre em contacto com a natureza.

Nas férias prefere praia, campo ou neve?

Prefiro o campo. Já não vou de férias há alguns anos pois tenho muitos animais e não me sinto confortável em deixá-los. Costumo sair aos fins de semana, quando posso, sem fazer planos.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Já visitei a do Alamal, no Gavião, a do Lago Azul em Ferreira do Zêzere e como não podia deixar de ser, a da minha zona: praia fluvial dos Olhos de Água em Alcanena, onde vou sempre que posso.

Do que é que sente mais saudades?

Sinto muitas saudades do meu pai que já faleceu e tenho saudades do tempo em que os meus filhos eram pequenos. Dos jogos e brincadeiras que fazia com eles.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Eu acho que a maioria dos jovens está motivada para manter as tradições. Vejo isso pela participação em festas populares no Verão, por exemplo. O bar jovem é normalmente feito por jovens da terra, o que acaba por fazer com que marquem presença nestas festas e tragam mais jovens das terras vizinhas.