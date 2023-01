Já me arrependi de defender pessoas por questões de relação ou porque me senti enganado

Apesar disso, também aceita casos pro bono por responsabilidade social do escritório Morais Leitão, onde está desde 1994 e do qual é sócio desde 2005, ou porque um caso lhe toca pela injustiça flagrante ou por razões pessoais. É advogado em casos relacionados com o futebol, mas curiosamente não é entusiasta desta modalidade desportiva. Considera que a justiça precisa de alguma ponderação, que o que se passa com o segredo de justiça é uma hipocrisia e que o Tribunal da Concorrência em Santarém é irrelevante em termos de descentralização da justiça. Sobre a cidade onde nasceu diz que tem uma relação afectiva de memória mas onde só vai por razões de trabalho. Considera que a justiça não está tão mal quanto a percepção que as pessoas têm e, numa opinião polémica, salienta que no sistema judicial todas as classes têm problemas de preparação e competência, sendo os advogados os que têm mais.

O seu novo livro chama-se Depender da Bondade de Estranhos. Quem são os bondosos e os estranhos na justiça? Os mesmos protagonistas são bondosos umas vezes e estranhos outras. Com este título quero chamar a atenção para o que acho ser uma grande redução das garantias de defesa. Ao ponto de muitas vezes deixar a defesa dependente dos outros. A lei processual penal tem sido sistematicamente alterada nos últimos 15 anos. As causas são o clamor da opinião pública e publicada no sentido da redução dessas garantias.

Os advogados também contribuem para isso… Às vezes contribuem e às vezes excedem-se nos requerimentos, nos recursos. Há uma certa exasperação litigante. Mas isso não significa que haja excessos de garantias, mas que em determinados casos as garantias podem ser mal usadas, ou abusadas. Isso não se resolve cortando as garantias na lei.

É por isso que se considera um bota-de-elástico do processo penal? Dou-me bem com a modernidade, mas não me dou bem com certos modernismos que não são pensados ou que põem em causa algumas conquistas que levaram séculos. O processo penal democrático, leal, vem de uma luta que começou no Século XVIII, mas tem sido podado de forma negativa.

Os mega-processos são para atrapalhar a justiça? No geral, esses processos são péssimos. Criam vários problemas. Têm uma demora imensa, geram alguma confusão. Têm muitas coisas, muitos intervenientes e demora tanto tempo a chegar a determinados resultados que é inevitável que não corresponda à expectativa de que a justiça tem de ter uma certa celeridade. Existem mega-processos em demasia e sem justificação legal. A lei permite a separação de processos, é só aplicar o que ela diz.

Há uma justiça para os ricos que têm dinheiro para pagar, outra para os pobres que não têm de pagar, e qual é a justiça para a dita classe média? Quem tem mais capacidade tem acesso a melhores serviços. Seria tolo, hipócrita, se dissesse o contrário. Quem talvez sai com mais dificuldades é quem nem é rico, nem é pobre. Uma parte da solução é olhar para as custas judiciais e ver se estão adequadas, ou pensar-se no sistema do apoio judiciário do ponto de vista do patrocínio oficioso. Há uma discussão que não se trava e que é tabu para os advogados, que é a figura do defensor público. É uma discussão que se devia fazer e que podia ajudar a mitigar esse problema, transformando o apoio judiciário numa defensoria pública que pudesse abranger mais pessoas.

A grande maioria das pessoas não tem condições para o contratar. É um advogado dos ricos? Sou advogado de quem tem meios para me contratar. Sou um advogado caro, os meus honorários são altos e só podem ser pagos por pessoas com um certo tipo de possibilidades. Mas também trabalho pro bono (voluntário) em alguns casos, seja por razões pessoais, porque algum caso me toca, como uma situação que ache uma flagrante injustiça ou por aspectos humanos, ou no âmbito da responsabilidade social do meu escritório para associações, por exemplo.

Quantas vezes já teve problemas de consciência por defender alguém? Vou responder com franqueza, embora as pessoas não acreditem: nunca tive problemas de consciência por defender alguém. Se tiver problemas de consciência não defendo a pessoa.

Nunca se arrependeu então de ter aceitado um caso… Isso é diferente. Já me arrependi, mas não foi por problemas de consciência. Já aconteceu arrepender-me porque a relação com o cliente não correu bem. Ou porque me senti enganado, poucas vezes, felizmente, pelo menos que tenha dado por isso.

Quantos casos já rejeitou na sua carreira? Muitíssimos. É por isso que não tenho problemas de consciência. Tive a sorte e o privilégio de, desde o estágio, trabalhar num escritório que sempre me deu a possibilidade de não ter de aceitar tudo. Por exemplo, não aceito casos ligados ao tráfico de estupefacientes, a não ser em situações muito excepcionais, porque é uma área que não gosto. Também não gosto de fazer casos de abuso sexual. Rejeito muitos casos em que não acredito ou em que o cliente quer um tipo de defesa que acho não ser adequada.

Foi contactado para o caso Casa Pia? Não vou dizer por quem fui contactado. Mas posso dizer que já rejeitei casos mediáticos e não mediáticos.

O que é que efectivamente mais falta faz na justiça? Uma certa ponderação! Uma certa calma… dentro e fora do sistema. Dentro há muita agitação, muita espuma dos dias, as corporações cavalgam muito os epifenómenos, fazem muito bruaá por coisas que não têm grande importância. As classes dialogam pouco, estão um bocadinho crispadas. Do lado de fora, quem comunica tem de aprender que há uma fronteira entre o espectáculo e a informação.

Quer dizer que o problema da justiça é o que se diz dela? A justiça não tem tantos problemas quanto se diz, mas toda a gente acha que a justiça tem muitos problemas. Essa percepção sobre os problemas da justiça é em si mesmo um problema. A imagem que se cria à volta dela é que faz com que as pessoas não acreditem nela, o que é terrível porque a justiça é um pilar da democracia e soberania.

O segredo de justiça é o segredo mais mal guardado em Portugal. É um cadáver. Está morto e enterrado há muito tempo, embora finjamos todos que não. Praticamente toda a gente o viola e nada acontece. O que se passa sobre o segredo de justiça é uma hipocrisia. É violado à descarada e não me venham dizer que a prova é muito difícil. Nalguns casos é muito fácil.

A quem é que isso mais interessa? Interessa aos jornalistas, aos agentes da justiça e à sociedade que adora estar sentada no sofá a ver o espectáculo grátis. Fazer uma novela ou série custa muito dinheiro. Fazer espectáculo à volta dos processos é fácil, é barato e dá milhões. Do ponto de vista dos agentes do processo é uma forma de manipular a opinião pública e influenciar o processo.

Os advogados são apontados como dos que mais contribuem para os atrasos na justiça. Há inquéritos criminais em Portugal que duram há mais de 10 anos. Também no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão correm processos que são monstros, que estão no Banco de Portugal, na Autoridade da Concorrência, ou noutros reguladores, anos e anos. Às vezes o processo chega ao julgamento à beira da prescrição. Por isso, incomoda-me muito que digam que são as defesas que contribuem para os atrasos na justiça.

Há muitos mais advogados mais bem preparados do que juízes?

Há problemas de preparação e mesmo de competência em todas as classes do sistema de justiça. Onde acho que há mais é na advocacia.