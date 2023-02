Carina Graça: a terapeuta que passou pela construção civil e é oleira em Tomar

Carina Graça começou a trabalhar muito cedo ajudando o pai na construção civil até aos 13 anos. Afirma que o seu gosto por trabalhar o barro começou aí. “No outro dia fiz um candeeiro e quando olhei para ele estava mesmo a rever o meu pai a betumar as paredes e a trabalhar com cimento”, conta a O MIRANTE recordando que gostava de acompanhar o pai nas empreitadas.

A conexão com o barro deu-se quando saiu de Lisboa, onde era Terapeuta Ocupacional, após a conclusão do curso da Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Entretanto foi morar para a zona de Alvaiázere para trabalhar numa estufa. “Queria ligar-me à terra e à agricultura, também pelo facto de ter sido mãe. Quando cheguei à estufa reparei que tudo era plástico e as coisas acabavam por secar e quebrar. Pensei que seria interessante trabalhar com o barro e comecei à procura de oleiros”, explica. Em 2021 teve conhecimento de um curso em Tomar onde conheceu o mestre Celestino Marques, que a cativou pela sua simplicidade. “Na primeira vez que entrei na olaria do Celestino Marques, na Charneca da Peralva, fiquei apaixonada pela sua simplicidade. Deu-me motivação e vontade de aprender”, recorda.

Carina começou por fazer peças em Alvaiázere. Apesar da ligação com o mestre Celestino não pretende seguir com o processo tradicional da olaria. “Quero abraçar o tradicional como nosso antepassado, mas de uma forma mais criativa”, vinca. A artesã tem uma forma singular de encarar o seu processo criativo; “comecei a sentir que o barro falava mesmo comigo, a nível sensorial através das mãos. Cada peça tem uma mensagem. Quando começo não sei o que vou criar”, confessa, admitindo que a sua arte não é final. “A minha arte funde-se com quem a recebe. É como se expandisse a consciência”, considera.

Carina Graça lançou em 2021 o livro de poesia “Dançando Despida”. É a dança entre o corpo, a alma e o espírito, diz sobre o livro. Os poemas, à semelhança das peças de cerâmica que cria, foram também “canalizados”. Nunca na vida imaginou escrever um livro, muito menos de poesia, mas recorda que essa foi uma fase em que a escrita a ajudava no processo de tomada de consciência. “Escrever era o meu primeiro exercício. Primeiro os poemas eram uma orientação pessoal, mas comecei a perceber, até por conversas com amigos, que deveriam ser partilhados”. A pintura surgiu na mesma altura. A capa de “Dançando Despida” é um quadro feito por si. A pintura assumiu um processo semelhante ao que tem actualmente com a cerâmica. “Quando me colocava à frente da tela não sabia o que as minhas mãos iriam pintar. Ao início só conseguia fazer a curva do ponto de interrogação”, recorda, dizendo que usou a pintura para seu próprio auto-conhecimento depois da pós-graduação em arte-terapia.

Carina Graça tem dado workshops a muitas crianças no Centro Cultural da Levada de Tomar. “Alguns pais dizem-me que vêm aqui porque não conseguiam encontrar um espaço onde os filhos pudessem ser criativos. A escola condiciona de certa forma em alguns aspectos”, considera. Quanto à residência artística na Moagem do complexo cultural, Carina diz que vai ali ficar pelo menos até ao Verão.