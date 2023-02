Rodrigo Jorge Dias

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não, rapidamente o caos se instalaria e seria impossível a circulação.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Como meio de transporte talvez no ensino secundário. Hoje em dia, como trabalho perto de casa, desloco-me maioritariamente a pé.

A que petisco não resiste?

Sou uma pessoa simples, um bom bitoque nunca engana!

Ainda há dinheiro para comer fora?

Sendo o povo português um povo comensal e bom garfo penso que será um dos últimos hábitos a abandonar mas a frequência sim, pode baixar.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Sim, já anteriormente segui esse regime alimentar. De momento faço uma alimentação variada, “mediterrânica”, com menor consumo de carne.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Como qualquer um, tenho preferências alimentares mas não há nenhum alimento, desde que edível, que não aprecie particularmente.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar o q.b. Vou-me desenrascando. Alguns cozinhados saem melhor, outros nem tanto!

Quem gostava de convidar para lanchar?

Há várias pessoas com quem gostaria de privar e sobretudo de aprender. Já que posso pedir penso que lanchar com Sir David Attenborough seria uma experiência inesquecível. O conhecimento acumulado, experiência de vida e acima de tudo a vontade que ainda tem de os transmitir, apesar da idade, tornam-no realmente lendário.

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da Primeira Liga?

Claro, porque não?! O género não é questão para qualquer selecção de função, seja ela de árbitro ou de outra coisa qualquer.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Já o faço há muitos anos, ao longo do tempo com maior ou menor frequência. Acho óptimo haver cada vez mais pessoas a praticar jogging e a adoptar estilos de vida mais activos, conscientes da mais-valia e repercussões positivas para a sua saúde.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Sendo uma pessoa que cultiva a humildade reconheço a franca superioridade do primeiro-ministro em matéria de questões políticas pelo que, de momento, neste aspecto pouco acrescentaria.

Costuma gastar dinheiro com o futebol? Vai ao estádio ver os jogos?

Não tenho o futebol como uma das minhas prioridades. Gosto mais de o jogar mas menos de o ver.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Nunca fui muito adepto e não lhes dou grande uso. É uma opção. Reconheço o seu imenso potencial, nomeadamente para a aproximação de pessoas e para negócios. Como em tudo depende do seu uso. Cabe ao utilizador dar o melhor e equilibrado uso a esta ferramenta.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Sim, utilizo. Um dos resultados que persistiu da infeliz recente pandemia foi o agendamento do dia de trabalho. A agenda é imprescindível.

Nas férias prefere praia, campo ou neve?

Praia, sem dúvida, sou uma pessoa de mar e calor! Este ano estou a procrastinar na marcação das férias, mas muito provavelmente, no Verão, o destino será, como habitualmente, o Algarve.

Gosta de conduzir? Já teve que soprar no balão?

Sim, claro, é o meio de transporte que nos dá maior liberdade. Soprei no balão várias vezes, todas elas sem consequências.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, felizmente sem grandes dificuldades.

É daquelas pessoas que gosta de estacionar o automóvel à porta de todos os locais onde vai?

Não vou dizer que nunca o fiz, mas evito-o ao máximo. Prefiro andar mais um pouco e ficar de consciência tranquila.