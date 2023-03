Alexandre Levchenko

O respeitinho é muito bonito?

O respeitinho é bonito para quem o merece realmente. Quem não respeita, não pode ser respeitado, essa sempre será a regra.

Em sua casa já se faz a separação do lixo?

Maioritariamente não fazemos a separação, apesar de querer corrigir essa parte de mim. É essencial hoje em dia ajudar o mundo a melhorar, nem que seja com pequenos gestos, como esse.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

É engraçado que quanto mais velhos ficamos, menos verdadeiros existem, talvez porque aparecem mais problemas na vida e alguns só gostam de ficar nos bons momentos, talvez porque a mentalidade cresce, ou talvez porque as pessoas mudam, muitas vezes para pior.

Fazem falta mais mulheres na política?

As mulheres fazem falta em todo o lado. Todos nós temos o mesmo direito de expressar o nosso pensamento e todas as opiniões deviam de ser levadas com a mesma seriedade.

Qual foi a sua maior extravagância?

Consegui ultrapassar um grande medo quando saltei de pára-quedas, uma experiência inesquecível e que nunca tinha pensado fazer na vida, foi uma sensação incrível.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou quando se ensaboa no banho?

Sim, felizmente fui ensinado sempre a poupar e é por isso que, presentemente, dou sempre mais valor ás conquistas e ao que me dão.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Ser melhor que no ano anterior, corrigir sempre os erros cometidos e evoluir em todos os aspectos. A aprendizagem, hoje em dia, é tudo. Na Casas do Gótico tenho a vantagem de trabalhar com pessoas maduras, pessoas que ensinam e que também continuam a aprender.

O que significa a expressão “Gozar a vida”?

Gozar a vida é aproveitar cada segundo, viajar e conhecer todas as partes do mundo, desfrutar com os mais próximos e fazer aquilo que mais gostamos.

Gosta de uma boa discussão?

Gosto de uma boa conversa sobre assuntos que me levam a aprender, principalmente com pessoas que têm muita sabedoria e que nos conseguem transmiti-la da melhor forma.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

À mesa, na minha opinião, não deve existir telemóvel, apesar de algumas vezes ter de acontecer, devido a assuntos importantes. Mas acho que é algo que se deve evitar, principalmente com crianças. Faz tudo parte da educação.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Oito horas chegam-me perfeitamente para descansar e conseguir acordar pronto para trabalhar. Dormir de mais é um dia perdido, devemos ter bastante atenção à rotina, é importante e faz bem mentalmente.

Qual a sua actividade preferida?

Gosto de ir ao ginásio. Cuidar de nós fisicamente é muito bom para a saúde.

Sendo o preço médio de mil litros de água da rede um euro e meio, podemos dizer que a água está cara?

Podemos afirmar que a água tem de ter um preço para as pessoas conseguirem dar valor ao que realmente é importante, apesar de ser algo que o planeta nos fornece gratuitamente.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Claro que não. O hino nacional que temos é lindo e fala sobre grande parte da história de Portugal. É possível afirmar que o nosso hino é o melhor do mundo.

Alguma vez sentiu orgulho em ser cidadão europeu?

Sim, sinto que é uma mais-valia poder viver na Europa rodeado de países com grande potencial e cidades lindas para ir de férias.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Todas as coisas que gostava de fazer, vou fazer no momento certo, de forma racional e procurando sempre não cair no ridículo.

Sabe o que anda a fazer neste mundo?

Procuro felicidade constante e acrescentar valor à sociedade, cumprir os meus objectivos, acompanhar e poder ajudar sempre os meus.

Sente-se livre?

Sim, sou uma pessoa que aprendeu desde cedo a saber o que é realmente ser livre, nem todos a sabem utilizar, há sempre limites, assim como na liberdade.

Ler jornais é saber mais?

Ler, no geral, é uma mais-valia para todos, o conhecimento de cada livro, as notícias de cada jornal, nunca é de mais a informação que conseguimos obter para nós.