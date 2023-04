“O padre que pisar o risco sabe que tem de sair” 

Em entrevista a O MIRANTE, D. José Traquina nega uma relação de causalidade entre pedofilia e celibato. Sobre o caso do padre condenado em funções nas paróquias de Santarém, mostra-se disponível para ouvir os fiéis.

Os holofotes têm estado virados para a Igreja devido aos casos de abusos sexuais. Está a ser uma fase atribulada para os bispos, que têm responsabilidade na tomada de decisões? O processo é discutível. Podemos achar que as coisas podiam ser mais bem conduzidas, mas interessa perceber os objectivos. Os bispos manifestaram claramente que estavam interessados em resolver este problema e isso foi o ponto de partida. Há uma unanimidade em que isto [os abusos] não pode acontecer na Igreja seja com padres ou outras pessoas. Portanto estou convencido que o objectivo vai ser atingido no meio destas dificuldades, isto é, todo o agente pastoral que pisar o risco em termos de abuso de poder ou confiança sabe que tem de sair. Não vai haver um bispo que pense em transferir um padre de um lado para o outro, não pode acontecer.

A transparência e a comunicação por parte da Igreja são fundamentais numa fase destas? Sim, mas houve dificuldades porque há coisas que não são faladas. Na relação da comissão independente [para o estudo de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica] com a Conferência Episcopal houve acolhimento, mas podia-se ter falado mais vezes, ter-se cruzado informações. Aparecerem casos de pessoas que já faleceram há muitos anos, e em que o Ministério Público não tem interesse, mostra que podia ter sido de outra maneira. Se houve uma denúncia que chegou à comissão independente esta deve fornecer informação, porque senão um bispo não pode fazer o que lhe compete.

A Diocese de Santarém foi uma das que não recebeu uma lista com nomes de alegados abusadores. Tranquilizou-o de alguma maneira? Tranquilizou em relação à diocese, mas um bispo tem a responsabilidade da sua diocese e a solicitude de todas as outras. Não estou a deitar foguetes, estou preocupado com tudo o que se passa em Portugal e com os colegas que estão nas dioceses e não têm dados para agir. Há esse problema: pede-se que se afaste um padre mas onde está a denúncia? Qual é a base? Vou afastá-lo porquê? Tem de haver informação e é isso que está a ser pedido.

O caso do padre António Júlio Santos, condenado em 2015 por abuso sexual de duas menores, tem agitado as comunidades das paróquias de Vale de Santarém, Póvoa da Isenta e Almoster. Aconselhou-o a recatar-se? O que falei com ele foi para saber como está e informou-me que estava fragilizado e que não se sentia bem nem seguro para ir celebrar às comunidades e que, portanto, ia pedir ao diácono para o substituir para as comunidades não ficarem sem celebração de domingo. Há uma pressão sobre ele e comunicou-me que não ia aproximar-se das comunidades.

Foi transmitido numa missa no Vale de Santarém e a O MIRANTE, por um membro da comissão diocesana de protecção de menores, que o padre se tinha afastado e que iria haver uma avaliação do seu processo de reintegração. Como está este processo? Não digo que ele se afastou, digo que não se aproximou, como é expectável. Comunicou ao bispo que não se iria aproximar e, naturalmente, isso implica uma avaliação. Temos que conversar e ver o que se passa. Já estive com ele e encontra-se melhor, está estável.

Então os fiéis poderão contar com o padre António Júlio nas próximas missas de domingo?

Se se sentir bem é expectável que sim. Encontra-se estabilizado, reconfortado por muitas mensagens e comunicações que recebeu. Suponho que tudo está garantido para que possa aparecer.

A diocese vai tentar perceber qual a vontade dos fiéis em relação à permanência do padre nas paróquias? O bispo deve ouvir toda a gente, não fujo a falar com as pessoas. E daquilo que posso transmitir é que este padre, que teve um problema há dez anos, foi considerado pelo tribunal como uma pessoa recuperável. O tribunal exigiu exames periciais para chegar a essa conclusão e impôs condições para essa recuperação. Não foi a Igreja que inventou, foi o tribunal que decidiu. E tal era a exigência que, quando se pôs a questão, Roma analisou o processo e fez um despacho do tribunal administrativo, não obrigou a criar um tribunal canónico, acrescentando os cuidados em relação ao acompanhamento espiritual, à residência em comunidade e às tais avaliações, porque não havia antecedentes criminais. Foi uma fragilidade circunstancial a um espaço de tempo. E estamos a cumprir a nossa missão que é fazer o que está previsto: acompanhar.

Se houver fiéis a demonstrar falta de confiança no padre o processo pode ser repensado? Estamos sempre a avaliar a vida da diocese. Fazemos reuniões da pastoral e os assuntos são levados para conversar. O caso do padre António Júlio é conhecido de todos os padres da diocese, todos sabem o que se passou e podem fazer parte de uma reflexão; o bispo não toma uma decisão sozinho. Claro que não estamos fechados às dificuldades das pessoas, mas o que me agrada é saber que não há dados novos, ou seja, que se está a cumprir o previsto que é uma boa integração. A confiança dos fiéis é outra coisa.

E se for transmitido que essa confiança não existe? O próprio padre não se sente bem. Se houver uma comunidade que não está bem com o padre o próprio não se sente bem.

Disse em declarações à SIC Notícias que o padre António Júlio Santos não era um pedófilo compulsivo. O que é, na sua óptica, um pedófilo compulsivo? Um pedófilo compulsivo é uma pessoa que diante de uma criança pode ser perigosa. Neste caso, o tribunal trabalhou isso ao pedir exames para concluir qual era a perigosidade. É difícil trabalhar a reintegração porque dá a impressão de que uma pessoa que cometeu um crime tem que ir para prisão perpétua. Não é assim que se resolve, é preciso analisar e eu apenas estou a procurar responder ao que é pedido na conclusão do processo.

Quando o padre António Júlio Santos foi colocado em três paróquias de Santarém foi ou não divulgado aos fiéis o seu passado de abusos sexuais? Supunha-se que o caso era conhecido, porque foi assunto na comunicação social há 10 anos. Eu estava em Lisboa e soube pelos jornais. Para mim as pessoas das paróquias tinham conhecimento da situação. Não houve qualquer intenção de encobrimento para com a comunidade. Além disso havia os cuidados que tinha de ter para descanso das pessoas, não tendo nenhuma responsabilidade na pastoral juvenil e na pastoral da catequese para não gerar perturbações. Tem corrido bem, não tive queixas.