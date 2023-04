Sofia Batista Martins

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo?

Nunca me iria expor a tal situação… não faz parte do meu feitio esse tipo de programas.

Quantos cafés bebe por dia?

Normalmente bebo três ou quatro cafés por dia. Gosto de café e o da manhã é imprescindível. Os outros passo bem sem eles, embora goste de um bom café.

Costuma praticar exercício físico?

Não, embora tenha consciência que seria importante para a minha sanidade mental.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo … e tentar agir sem ser com o coração.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Sinceramente não, mas o mais provável deve ter sido algum filme infantil por causa das minhas filhas. Com a Netflix gosto de fazer o meu próprio cinema, no meu sofá.

Há alguma coisa que não seja cara?

Os produtos alimentares sofreram um aumento brutal, talvez por serem imprescindíveis para o dia-a-dia. Um produto que acho que aumentou imenso foi o leite. Já disse às minhas filhas que em breve irei arranjar uma vaca lá para casa.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Isso agora… aproveitava mais os tempos de estudante e gozava melhor a adolescência!

Costuma arrepender-se?

Sim, costumo arrepender-me, até porque sou muito impulsiva e tenho o coração ligado à boca, ou seja, não tenho filtros e muitas vezes arrependo-me de como falo.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Talvez o casamento de um sacerdote o tornasse um cidadão normal, sem certos tabus.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentores?

Penso que o lixo tem destino os aterros sanitários, onde procedem à separação e reutilização ou até mesmo decomposição.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-a?

Não, temos de respeitar as ideias e sentimentos de cada um. Hoje em dia cada vez se torna mais normal, é preciso é que sejam felizes.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? Se isso fosse possível o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Isso seria bom demais, mas caso acontecesse tentaria ter mais tempo para mim e sem dúvida para a minha família.

Gostou de andar na escola? Com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim, gostei. Penso que na altura não damos o devido valor mas quando ingressamos no mercado de trabalho vimos como eram bons esses tempos… Ainda hoje falo com vários professores que me acompanharam ao longo da minha vida académica e torna-se muito gratificante haver essa lembrança de ambas as partes com carinho.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

A distância da minha casa e do meu local de trabalho são sensivelmente 11 quilómetros. Desloco-me no meu carro, por opção e comodidade, até porque deixo a minha filha na escolinha primeiro. Mas caso não tivesse carro teria de fazer o sacrifício e apanhar um autocarro.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Recentemente recorri a uma unidade de saúde e fui bem atendida. O que é inaceitável é o tempo de espera.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Sim, sem qualquer preconceito, são praias mais calmas e tranquilas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

SOCORRO!! Sou muito esquisita, mas no momento o que me ocorre são aqueles queijos horríveis com um odor agoniante. Mas há quem diga que são maravilhosos.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Nunca, o nosso Hino é o nosso Hino. Heróis do mar/ nobre povo / nação valente/ e imortal…

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Aniversários e Natal.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Que me recorde não, mas se tiver deve estar guardado a sete chaves, que já nem me lembro.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Não tenho esse hábito. Como a parte da cozinha fica destinada à minha cara metade fico-me apenas por saborear. Gosto de uma bela feijoada.