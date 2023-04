Vamos mostrar o que o Ribatejo vale para captarmos investimentos turísticos

Lidera a única lista até agora apresentada e não é expectável que apareça outra. Obcecado por metas, meticuloso e que quer que o seu trabalho seja avaliado por auditorias externas, o secretário-geral da entidade tem uma experiência de 25 anos a trabalhar em projectos, primeiro na Região de Turismo de Évora e depois no Turismo do Alentejo e Ribatejo. Coordenou o processo que levou a que o Cante Alentejano fosse elevado pela Unesco a Património Mundial. Considera que a Lezíria ganhou mais do que perdeu com a agregação ao Alentejo e quer autonomizar o marketing estratégico para esta região e abrir uma delegação na Casa do Campino, em Santarém, afirmando-se como um dirigente de proximidade. Vai lutar pelo crescimento da oferta hoteleira, promete ser agressivo na captação de investimentos e uma das missões em que vai pensar todos os dias é em mostrar o que vale um território que tem muito por onde crescer turisticamente.

O que é que aconteceu para a entidade de turismo estar hibernada? Não partilho dessa leitura. O trabalho da entidade nos últimos anos tem sido orientado pelo enquadramento da política nacional de turismo, pelos planos plurianuais dos municípios e com isso temos de chegar a um território que é do tamanho da Bélgica, muito diferenciado, com um conjunto de desafios diversos.

Referia-me à questão da visibilidade da entidade… Temos passado por um período conturbado. Vivemos, por causa da pandemia, limitações e restrições. Coincide também com um período de adaptação relacionado com a saída de Ceia da Silva e a substituição por Vítor Silva. Poderá, no limite, ter originado algumas percepções e leituras por parte dos agentes do território, mas sobre isso não me vou pronunciar. Nos últimos dois anos tem-se conseguido solidificar algumas linhas de trabalho que vinham do anterior presidente e aprofundar algumas linhas de acção e dinamizar outras.

Com a nova NUT II, que junta a Lezíria ao Médio Tejo e ao Oeste, vai trabalhar na perspectiva de que a Lezíria vai continuar em termos turísticos agregada ao Alentejo ou vai começar a preparar a mudança? Enquanto não for alterado o ordenamento regional do turismo teremos de continuar a olhar para a Lezíria do Tejo da mesma forma que olhamos para as outras sub-regiões da entidade. O nosso plano de candidatura passa por um aprofundamento do que queremos para esta zona com a autonomização do marketing estratégico para o Ribatejo; instalação do escritório em Santarém, na Casa do Campino; contratação de um técnico superior que só pense o Ribatejo e reforçar a nossa articulação com os municípios e com a comunidade intermunicipal. Precisamos de trazer densidade e presença institucional da entidade para o território.

Em termos práticos o que é que a Lezíria tem ganho por estar agregada ao Turismo do Alentejo? É uma pergunta interessante para um dia colocarmos aos agentes de turismo e aos municípios. A Lezíria do Tejo em 2015 tinha 145 mil dormidas e em 2022 teve 232 mil. Creio que ganhou centralidade estratégica porque conseguimos criar projectos novos de desenvolvimento turístico e desenvolver dinâmicas que levaram a que empresários consigam hoje fazer melhor a sua promoção. O Alentejo é mais permeável ao Ribatejo, no bom sentido, à estratégia e anseios dos agentes. A Lezíria ganhou mais do que perdeu e pode ganhar mais e é esse o nosso ângulo.

E a região está preparada, tem condições para uma maior procura? Entre 2014 e 2019 as dormidas cresceram nos 11 concelhos da Lezíria, menos do que os hóspedes. O que significa que a região não conseguiu aumentar muito a sua estadia média, mas subiu em proveitos globais. Precisamos de mais alojamento nesta zona. É a única sub-região da entidade em que a proporção entre número de camas de hotelaria é a mesma do que as de turismo rural e alojamento local. As dormidas nesta zona são 0,3% do país, pelo que há muito por onde crescer. Temos concelhos em que o turismo vale 30 mil euros. Precisamos de atrair capacidade de alojamento hoteleiro, o que não é fácil, mas é possível.

Já há muitos anos que se fala em falta de alojamento. Qual é o papel da entidade regional? Na Bolsa de Turismo foram anunciados dois novos investimentos hoteleiros para Santarém. Temos uma proposta clara, que é criar roteiros de investimento concelhio. O trabalho dos municípios está feito em termos de qualidade de vida. Temos que ir agora buscar os investimentos, temos de ser agressivos… Há presidentes de câmara que estão a fazê-lo activamente. Temos de mostrar aos grandes grupos hoteleiros o que é este território e o que ele vale.

E relativamente aos produtos turísticos? Temos de ter duas ou três rotas que possam ser vendidas pelos operadores turísticos e que possam ser apresentadas nos certames no estrangeiro. Não precisam de ser muitas, precisam é de ser vendáveis. O que mais temos em Portugal são rotas guardadas em gavetas, isso não queremos. E falta fazer um livro para os postos de turismo, livrarias e online com toda a oferta turística estruturada.

Parece um contra-senso atrair turistas e não ter onde dormirem? Uma coisa leva à outra. Um investidor quando decide avançar com um negócio fá-lo mediante números. Quer saber qual é a procura no território, o nível de concorrência, qual é a estratégia da região, se há um plano para o turismo… Se não disser que há uma estratégia estou a dificultar o interesse dos investidores no turismo.

Além do alojamento quais são os outros constrangimentos? Temos de mostrar, de uma forma mais afirmativa, que esta região tem um potencial e uma estratégia turística. É uma questão de afirmação institucional deste território, com uma economia forte, mas também um território de lazer; de eventos, onde o turismo equestre pode ser a Feira da Golegã, mas pode ser muito mais ao longo do ano.

Quais são as ideias para potenciar o turismo desta zona do Ribatejo? Esta região é muito propícia a criar experiências turísticas e essa é uma das minhas propostas. Outra é criar uma agenda de empreendedorismo na área do turismo. É importante o papel da academia e em Santarém há o ISLA. Precisamos de micro-negócios na área da animação turística. O enoturismo, por exemplo, é muito importante e precisa de estar integrado nesta cadeia turística.

E como é que vai ser a ligação a outras regiões, por exemplo, para aproveitar os turistas que passam pela Lezíria para irem a Fátima? Temos que criar uma estratégia integrada de acolhimento dos turistas. Há muitos fluxos de visitação que a cidade e a região ainda não conseguem internalizar e integrar. A região está a aproveitar mais o turismo religioso e a cidade de Santarém está a trabalhar nesse sentido. As estratégias integradas de acolhimento não são fáceis de fazer, demoram tempo, dão muito trabalho, é preciso ser-se focado, meticuloso, trabalhar por metas, ser chato e resiliente, mas são a forma de atingir resultados.

O investimento em classificações como Património Imaterial da Humanidade dos Bordados da Glória do Ribatejo e do Fandango valem a pena em termos de rentabilização turística? Os Bordados da Glória do Ribatejo já estão registados no Inventário Nacional e estamos a trabalhar com a Câmara de Benavente para registar os campinos. Os actuais turistas gostam da identidade, da comunidade. Temos de transformar isto em argumentos de venda de turismo. Não é necessário ir ao patamar da Unesco, a classificação no inventário nacional é muito relevante, tem é que ser divulgada e nisso as câmaras precisam de ajuda, estamos prontos para as ajudar. Vamos meter consultoria especializada ao serviço das câmaras. Santarém tem condições para ser cidade criativa da Unesco no âmbito da gastronomia, que dá uma oportunidade de comunicação internacional.

Da Chamusca a Vila Franca de Xira o Tejo é um potencial desaproveitado. Há dois ou três bons produtos turísticos de operadores privados que fazem bem o seu trabalho, mas há muito a fazer. Valorizar o Tejo turisticamente é uma tarefa muito complexa. Sou muito cauteloso e antes de fazer afirmações definitivas, se for eleito, gostaria de discutir com os autarcas e a comunidade intermunicipal esse tema. Tenho uma proposta que é estar nos primeiros 15 minutos das reuniões das comunidades intermunicipais para debatermos projectos e optimizar recursos.