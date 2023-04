“O tempo que entidades do Estado demoram a agir não se coaduna com as necessidades dos territórios”

Em 2017 opôs-se à candidatura do seu antecessor porque queria ser cabeça-de-lista à câmara e nas eleições seguintes acabou por sê-lo. Ser presidente do município era um sonho que queria muito concretizar? Sim. Dediquei parte da minha vida à política autárquica e a ambição foi crescendo. O objectivo esteve sempre dentro de mim, não como objectivo de vida mas de um percurso político feito pelo conhecimento dos problemas do concelho, que conheço como ninguém. Naquela altura fiquei magoado, porque tinha ganho as eleições internas para ser candidato, mas o presidente que estava em funções tinha o direito de continuar segundo a legislação interna do partido.

Passando ao pesadelo: apenas 18% da população do concelho tem médico mas não se pode dizer que faltam ideias a este executivo, desde seguros pagos pela câmara à criação de uma USF com gestão privada. A saúde é um problema no concelho. A câmara apostou num regulamento de incentivos para fixação de médicos e continuamos a tentar sensibilizar jovens médicos para virem para Azambuja, mas percebemos que o seguro iria ser pesado financeiramente. Sobre haver uma gestão privada nos centros de saúde não me choca. O município vai entrar no protocolo entre a Cerci e a ARS na medida em que estamos disponíveis para fazer o complemento ao valor pago por hora porque os médicos só aceitam trabalhar por 40 euros/hora e a ARS só cobre 27 euros. Esta medida vai disponibilizar um médico durante quatro horas por dia de segunda a sexta-feira e dois médicos a tempo inteiro ao sábado.

Já disse que não aceita as competências na Saúde enquanto as infraestruturas não forem melhoradas. Já se arrependeu de terem aceitado as da Educação? Vamos aceitar as da Saúde porque houve alterações e compromissos assumidos, nomeadamente com a ARS a cobrir a reparação do sistema de ar condicionado do Centro de Saúde de Azambuja com 151 mil euros e a requalificação da extensão de Alcoentre. Além disso vai haver um complemento anual que se traduz em cerca de 450 mil euros. A Educação está efectivamente a causar-nos algum transtorno porque vai para sete meses que foi assinado o protocolo em que o Governo se compromete a requalificar um conjunto de escolas, onde está a Secundária e a Básica de Azambuja e não há dados concretos sobre a execução nem linhas de financiamento. Vamos abrir concurso para a Secundária e precisamos de saber com o que contamos apesar dos encargos financeiros para o município serem nulos.

Há mais de um ano que os vereadores sem pelouro reclamam um gabinete de trabalho. Há falta de vontade política do executivo PS ou há falta de gabinetes? Há falta de espaço no edifício sede. Andámos à procura de um espaço que dignificasse porque não íamos pô-los num sítio qualquer e foi agora encontrado. Queria ver se em Abril conseguia dar essa liberdade aos vereadores.

Que opinião tem sobre pessoas que mudam de partido político? Causam-me estranheza algumas pessoas que mudam de partido. Mas têm esse direito e hoje em dia contam com o aparecimento de novos partidos como a Iniciativa Liberal e o Chega que têm colhido aceitação também, diga-se, porque PSD e PS o têm permitido por causa de políticas menos bem conseguidas. Mas, para sermos objectivos: causou-me estranheza e fiquei bastante surpreendido, para não dizer indignado, com a mudança da vereadora Inês Louro do PS para o Chega. Hoje temos uma relação mais fria, não tenho conversas com ela como com os meus camaradas porque optou por deixar de pertencer à família socialista.

Uma família socialista que integra pessoas vindas de outros partidos, como é o caso do seu vice-presidente, António José Matos, que já foi eleito pelo PSD. Nesse caso já não lhe causa estranheza? Causa-me também alguma estranheza e criou alguma inquietação junto de alguns que até abandonaram o partido por essas decisões de aceitação. Mas mudar do PSD para o PS ou vice-versa não é ir a extremos...

Tem sido criticado pelos vereadores da oposição PSD e Chega por não os deixar concluir as intervenções sem serem interrompidos. Não gosta de ouvir ideias contrárias ou a democracia faz-lhe comichão? Não, a democracia nunca me fez comichão. Sou democrata desde o 25 de Abril e para mim a democracia é respeitar os outros e as suas ideias. O que me incomoda são pessoas que para apresentarem um simples ponto façam uma abordagem quase académica.



“O Estado não tem conhecimento do património que tem”

Em que fase está a acção que a Triaza, empresa gestora do aterro, interpôs contra o executivo municipal e na qual pede uma indemnização de 12 milhões de euros? O processo da acção dos 12 milhões, que é contra o presidente da câmara na altura, Luís de Sousa, e a vereação onde me incluo, está parado e vai demorar anos porque vai haver argumentos dos dois lados. Não me tira o sono...

O PS de Azambuja deu luz verde ao aterro e mudou radicalmente de posição no anterior mandato, no qual era vice-presidente. Sentiram-se pressionados pela revolta da população a um ano das eleições autárquicas? Sentimos a pressão popular, não o podemos esconder. Mas entendemos realmente como era o aterro no seu todo. Quando foi dada autorização pela APA dos materiais que podiam lá ser depositados não estávamos conscientes daquilo que estava a ser apresentado. Houve alguns membros da oposição que chamaram a atenção, mas entendemos isso como um acto político de contestação e não demos importância. Hoje reconhecemos que fizemos o percurso errado e ainda fomos a tempo de evitar que se fizessem mais duas células com capacidade megalómana para deposição de lixo.

A câmara diz ter dados que comprovam que o aterro excedeu a capacidade máxima da deposição de resíduos em altura. O que fez com essa informação? Enviámos para as entidades que licenciaram o aterro, APA e CCDR. A altimetria era parte integrante do projecto que foi apresentado e aprovado pela câmara e, como tal, tem que ser considerado, mas a CCDR desvaloriza. O vice-presidente da CCDR já disse que o que conta é a capacidade de absorção em toneladas.

A falta de habitação a custo controlado é um problema em Azambuja. Que medidas é que o seu executivo apresenta para que no futuro possa haver mais habitação pública? Estamos na fase da concretização dos projectos para a construção de 30 a 40 fogos em Azambuja e Vila Nova da Rainha para arrendar a preços acessíveis. Quero crer que em 2024 vamos conseguir dar início à obra. Em simultâneo temos previsto na Estratégia Local de Habitação a recuperação de habitações dos bairros dos guardas prisionais. Estamos a fazer o levantamento porque o Estado não tem conhecimento do património que tem. Não sabiam quantas habitações tinham em Vale Judeus, o que é grave.

Em que fase estão as negociações com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) para a cedência desses fogos dos bairros de Alcoentre e Vale Judeus à câmara, que já duram há mais de cinco anos? Estão no ponto de a ministra já ter dado indicações para que essas habitações passem para o município, mas falta formalizar essa cedência. Espero que seja breve porque estamos a falar de 101 apartamentos que podem albergar famílias. É preciso criar habitação para as pessoas se fixarem e é isso que queremos criar na parte norte do concelho.

Olhando para o estado de abandono que povoa esses bairros não foi uma crueldade a ordem que a DGRSP deu a 16 moradores para abandonarem as habitações onde viviam há décadas? Já acontece há uma série de anos a DGRSP fazer esse tipo de cartas a dizer às pessoas para abandonarem as casas, mas ainda ninguém foi despejado. Agora para quê fazer isso? Para ficar mais uma casa ao abandono, é a conclusão que se pode tirar.

Muitas famílias residentes em habitação social em Azambuja têm rendas em atraso. Não parece injusto não pagarem e continuarem lá a viver? É injusto. Tem que haver igualdade e é isso que estamos a fazer ao tentar chegar a acordo para que paguem as rendas. Não queremos despejar ninguém, o que queremos é chegar a esses acordos e normalizar situações de pessoas que arrendam casas na vila e têm a casa que lhes foi atribuída fechada. Temos lista de espera para habitação social, isto não pode acontecer.

Defendeu recentemente que o comércio local precisa de ser modernizado. Que modelos apresenta este executivo para ajudar a dar esse salto? Através do Hubslisbon Azambuja [projecto municipal] podem criar e informar-se sobre oportunidades ao nível de apoios e de programas que podem implementar. Já dei indicações para que haja uma atitude mais proactiva junto dos comerciantes.

E quando é que as compensações que o município prometeu dar aos comerciantes afectados pelas obras na rua principal vão chegar? Está para breve. Quem diz que foi prejudicado desde as obras vai ter que o provar através de facturação. Há, depois, uma margem que vamos cobrir, até aos dois mil euros. Tivemos uma comerciante que veio pedir apoio na ordem dos 56 mil euros. A câmara não tem capacidade financeira para tal.

Já há previsão para a requalificação do antigo cinema de Aveiras de Cima que o município comprou em 2018? Acho difícil que seja obra para este mandato. Temos coisas mais importantes para fazer, nomeadamente a reparação de estradas, alargamento do cemitério de Aveiras de Cima, renovação do sistema de abastecimento de água em Aveiras de Baixo...O projecto do cinema é ambicioso e implica um investimento na ordem dos seis milhões de euros. Temos que arranjar fundos comunitários, é um valor elevado para o orçamento municipal.