Marília Amorim

Sabe quantos anos de garantia obrigatória têm as coisas que compramos novas? E qual o prazo de garantia para as usadas?

Actualmente, para artigos novos, temos três anos de garantia para compras efectuadas a partir de Abril de 2022. Para as usadas julgo que seja conforme o que o vendedor acorde com o cliente.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar? Era capaz de se tornar vegetariana?

Era capaz de matar sim, mas apenas por necessidade, caso contrário não. Não me vejo a ser vegetariana.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Às vezes apetece-me mandá-la ‘ir dar uma volta’ mas, para um ignorante, ignorar é o melhor remédio.

Vale a pena ir votar?

Sim, votar devia ser obrigatório.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Não gosto muito de cozinhar! O meu prato preferido é batatas cozidas com bacalhau, couves e ovo.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Sim ainda há muito dinheiro para esses pequenos “luxos”.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo?

Não, não gostava de participar nem nunca me inscrevi em tais programas. Não me identifico.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Sim, já foi há alguns anos e foi o Mad Max.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Nunca tive oportunidade.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, alguns.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Conduzir à noite.

Quantos cafés bebe por dia?

Bebo dois ou três cafés por dia. Muitos bebo-os para fazer companhia.

Há alguma coisa que não seja cara?

Actualmente, a única coisa que não acho cara são os cotonetes. Para mim o que aumentou mais foram os legumes.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se pudesse voltar a ter 15 anos aproveitava para dormir mais.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não costumo arrepender-me muito, mas o meu maior arrependimento foi ter sido injusta com alguém.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sim, sonho muitas vezes por onde já passei e vivi.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Sim, já, simplesmente para elevar a minha auto-estima.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Julgo que a Igreja beneficiava. Os padres, se assim o entendessem, deviam ter o direito de construir família.

O boxe é um desporto?

Sim, é um desporto de combate.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Sim, leio. Torna-se útil ler sempre as dicas/promoções.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentores?

Penso que o lixo dos contentores vai para um centro de recolha de resíduos.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Para mim não faz muito sentido sermos sujeitos a algum exame para andar de bicicleta.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-a?

Não, não me incomoda.

Os políticos são todos corruptos?

Todos, não!

Tem ou já pensou aderir a um seguro de saúde?

Tenho um seguro de saúde pois é uma mais-valia para assegurar a assistência mais rápida em caso de necessidade uma vez que tenho um hospital privado próximo.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Preocupa-me bastante saber que em pleno século XXI se recorre a uma guerra para resolver o que quer que seja.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O das estradas por alcatroar.

Algum vez comprou um desumidificador?

Nunca senti necessidade de comprar um desumidificador.