Rui Manuel Ruivo Violante

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Já, em plena Nazaré e a chover torrencialmente, não foi nada agradável.

A que petisco não resiste?

Não resisto a Camarão porque sabe bem a qualquer hora.

É adepto das Color Run? O que o atrai nestas iniciativas?

Sim, sou adepto porque o desporto é muito importante.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Para ter atenção com a classe média e baixa pois são quem mais precisa.

O que o leva a fazer “zapping” na televisão?

Quando fazem bastantes reclames durante algum programa que estou a ver. Perde o interesse em ser só reclames.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não, porque é um meio de falar rapidamente com outra pessoa. Hoje em dia temos a necessidade de estar sempre contactáveis.

Do que é que sente mais saudades?

Tenho muitas saudades da infância, éramos felizes com inúmeras brincadeiras.

Era capaz de viver sem música?

Não. O mundo seria triste sem música, era como viver sem sol.

Alguma vez deu sangue?

Não, porque a vida é uma corrida e há situações importantes como esta, por vezes deixamos ir passando.

Qual foi a sua maior extravagância?

Comprar carro, é imprescindível e não é barato.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Ir viajar, ainda não consegui.

Qual a sua actividade preferida?

Comer bem, degustar, aproveitar uma boa refeição para conviver.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não, nunca tive essa necessidade, felizmente.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Não, é algo que quero muito fazer, mas devido há falta de tempo ainda não o consegui fazer,

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Poucas vezes e quando faço é na rua.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café junto ao emprego?

Tomo o pequeno-almoço em casa.

Já visitou algum museu da região?

Não, gosto mais de fazer actividades ao ar livre, não é algo prioritário.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Uso estradas alternativas, porque as auto-estradas são caríssimas.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página? Porquê?

Não, não costumo comprar nem jornais nem revistas.

À mesa, branco ou tinto? E vinho acompanha com que comida?

Consoante a comida, tinto ou branco.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Não fui criado para tal, como já referi adoro comer e gosto muito de carne.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

Não, basta ouvir as notícias para ver como o sistema é injusto. A justiça é para os ricos em Portugal.

Costuma gastar dinheiro com futebol? Vai ao estádio ver os jogos?

Vou ver uma vez por ano no estádio o meu Benfica.

Estamos na Era do digital. Acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”? Porquê?

Sim, uma maneira de pesquisar algo diferente facilmente.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Poder tirar a fome do mundo porque me custa muito ver seres humanos a nem terem o que comer. Não é justo.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Já planeou as suas férias este ano?

Campo, a relaxar na natureza. As férias deste ano ainda nem pensei nelas.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

A minha mãe e eu adorava.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostava muito de ter um cão. Não posso ter um porque não o quero fechado num apartamento.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Superstição não, nem qualquer hábito. Só se considerar trabalhar um hábito.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Acho que a simpatia e carácter são fundamentais numa pessoa.